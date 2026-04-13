О iShares Trust - iShares Select Dividend ETF

Цель инвестиций - отслеживать инвестиционные результаты индекса Dow Jones U.S. Select Dividend Index, состоящего из американских акций с относительно высокими дивидендными выплатами. Данный ETF является одним из нескольких вариантов, доступных инвесторам, желающим сосредоточить свое внимание на акциях, выплачивающих дивиденды; базовый индекс отбирает акции по таким факторам, как темпы роста дивидендов на акцию, процент выплат дивидендов и дивидендная доходность. Учитывая такую направленность, DVY может быть полезен в качестве основного компонента долгосрочного портфеля, хотя инвесторы должны учитывать, что, скорее всего, будет наблюдаться существенный перекос в сторону стоимостных акций и определенных секторов американской экономики, таких как коммунальные предприятия. FVD, VYM и SDY - лишь некоторые из множества ETF, ориентированных на крупные компании, выплачивающие дивиденды; у инвесторов, желающих получить доступ к этому сегменту американского фондового рынка, есть множество вариантов ETF на выбор.