Торговать Invesco Global Water ETF - PIO CFD

О Invesco Global Water ETF

Фонд стремится отслеживать инвестиционные результаты (до вычета комиссий и расходов) индекса Nasdaq OMX Global Water IndexSM ("базовый индекс"). Как правило, фонд инвестирует не менее 90% своих общих активов в ценные бумаги, составляющие базовый индекс, а также АДР и ГДР, основанные на ценных бумагах, входящих в базовый индекс. Базовый индекс состоит из ценных бумаг зарегистрированных на глобальных биржах компаний, расположенных в США, а также на развитых и развивающихся рынках по всему миру, которые создают продукты, предназначенные для экономии и очистки воды для домов, предприятий и промышленности. Данный ETF предлагает экспозицию на группу компаний, работающих в целом в водной отрасли, включая как коммунальные и инфраструктурные компании, так и компании, производящие оборудование и материалы для водоснабжения.