О компании HighPeak Energy, Inc.

HighPeak Energy, Inc. является независимой компанией по разведке и добыче нефти и природного газа. Деятельность компании сосредоточена на разведке, разработке, производстве жидкого природного газа (ЖПГ) и природного газа. Активы компании расположены в основном в округе Ховард, штат Техас, который находится в северо-восточной части богатого нефтью бассейна Мидленд. Территория Компании состоит из двух основных участков - Флэт Топ на севере и Сигнал Пик на юге. Компания через компанию Priority Power Management, LLC разрабатывает электрическую высоковольтную подстанцию (EHV), распределительные системы среднего напряжения и солнечную фотоэлектрическую установку постоянного тока мощностью 13 мегаватт, расположенную примерно на 80 акрах земли, принадлежащей компании, к северу от Биг Спринг, штат Техас, в округе Ховард, для обеспечения потребностей компании в электроэнергии на участке Флэт Топ, включая питание буровых установок и повседневную деятельность. Компании принадлежит около 51 000 чистых акров земли в округе Ховард, штат Техас.

Текущая цена акций HighPeak Energy, Inc. составляет 6.26 USD.

