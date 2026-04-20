Торговать Healthpeak Properties, Inc - DOC CFD

О компании Healthpeak Properties, Inc

Healthpeak Properties, Inc. является интегрированным инвестиционным трастом недвижимости, который инвестирует в основном в недвижимость, обслуживающую отрасль здравоохранения в США. Компания приобретает, развивает, сдает в аренду, владеет и управляет недвижимостью в сфере здравоохранения. Ее сегменты в сфере здравоохранения включают Life Science, Medical Office и Continuing Care Retirement Community (CCRC). В рамках сегментов Life Science и Medical Office компания инвестирует средства в приобретение, развитие и управление объектами медико-биологической недвижимости, медицинскими офисными зданиями (МОБ) и больницами. Объекты Life Science в основном расположены в бизнес-парках или кампусах и включают в себя несколько зданий. МОБ также содержат офисы врачей и смотровые кабинеты, диагностические центры, реабилитационные клиники и операционные залы дневной хирургии. Сегмент CCRC, который включает в себя дома для независимого проживания, дома для престарелых и дома для квалифицированных медсестер для обеспечения непрерывного ухода в интегрированном кампусе.

