Торговать Coterra Energy Inc - CTRA CFD

О компании Coterra Energy Inc

Coterra Energy Inc., ранее Cabot Oil & Gas Corporation, является энергетической компанией. В портфель компании входят месторождения Permian Basin, Marcellus Shale и Anadarko Basin. Permian Basin - это нефтегазодобывающий бассейн в США, расположенный в регионе Delaware Basin, который охватывает западный Техас и юго-восточный Нью-Мексико. Бассейн Пермиан занимает площадь более 234 000 акров, при этом основное внимание уделяется разработке месторождений Верхний Вулфкамп, Боун Спринг и Авалон. Сланцевые месторождения Marcellus в основном расположены в округе Саскуэханна, штат Пенсильвания, где компании принадлежит около 175 000 акров в "сухом газовом окне" месторождения. В бассейне Анадарко Компании принадлежит около 189 000 акров, которые сосредоточены на сланцах Вудфорд и Мерамек в Западной Оклахоме.

Текущая цена акций Coterra Energy Inc составляет 33.13 USD.

