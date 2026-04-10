Торговать Carnival PLC - GBP - CCLl CFD

О компании Carnival PLC - GBP

Carnival PLC является туристической компанией. Компания предоставляет отдых в различных круизных направлениях по всему миру. Она осуществляет свою деятельность в Северной Америке, Австралии, Европе и Азии. Ее сегменты включают сегмент Северной Америки и Австралии (NAA), сегмент Европы и Азии (EA) и сегмент поддержки круизов. Сегмент NAA включает различные бренды, такие как Carnival Cruise Line, Princess Cruises, Holland America Line, P&O Cruises (Австралия) и Seabourn. Сегмент EA включает бренды Costa Cruises (Costa), AIDA Cruises (AIDA), P&O Cruises (Великобритания) и Cunard. Сегмент Cruise Support включает портфель портовых пунктов назначения и другие услуги, все из которых эксплуатируются в интересах круизных брендов. Компании также принадлежит Holland America Princess Alaska Tours, туристическая компания на Аляске и канадском Юконе, которая дополняет ее круизные операции на Аляске. Эта туристическая компания и круизные суда, которые она арендует на условиях долгосрочной аренды, составляют сегмент "Туры и прочее".

Текущая цена акций Carnival PLC - GBP составляет 20.6293 GBP.

Изучите также другие акции, их графики, подробную информацию о них, а также следите за обновлениями цен в режиме реального времени: Finsbury Growth & Income Trust PLC, IBEX Limited, Zignago Vetro, Rambus, Nippon Suisan Kaisha, Ltd. и FAT Brands Inc.. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с профилями компаний на сайте Capital.com.