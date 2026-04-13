Торговать Brixmor Property Group - BRX CFD

О компании Brixmor Property Group

Brixmor Property Group Inc. является внутренне управляемым инвестиционным трастом недвижимости (REIT). Компания осуществляет свою деятельность в основном через Brixmor Operating Partnership LP и дочерние компании (совместно - Операционное партнерство). Компания занимается владением, управлением, арендой, приобретением, продажей и редевелопментом розничных торговых центров через Операционное партнерство. Проекты компании включают Dickson City Crossings, East Port Plaza, Fox Run, Gateway Plaza, Old Bridge Gateway, Pointe Orlando, Shops at Palm Lakes, Stewart Plaza, Tinley Park Plaza, Tyrone Gardens, Vail Ranch Center, Venice Village, Village at Mira Mesa и Westminster City Center. Национальный портфель компании в основном расположен в сложившихся торговых зонах в 50 крупнейших столичных статистических районах США, и в его торговых центрах в основном представлены недискреционные и ориентированные на стоимость розничные компании, а также ориентированные на потребителя поставщики услуг.

Текущая цена акций Brixmor Property Group составляет 29.4 USD.

