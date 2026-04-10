Торговать Brenntag AG - BNR CFD

О компании Brenntag AG

Brenntag SE, бывшая Brenntag AG, является немецкой компанией, работающей в сфере дистрибуции химических продуктов полного цикла. Она предоставляет решения по дистрибуции промышленных и специальных химикатов. Компания закупает и хранит крупные партии промышленных и специальных химикатов и переупаковывает их в более мелкие партии. Кроме того, компания предлагает дополнительные услуги, включая доставку, смешивание продукции, купажирование, переупаковку, микронизацию и тонкий помол, управление запасами и обработку возврата бочек, а также технические и лабораторные услуги для специальных химикатов. Компания предлагает свою продукцию в различных отраслях промышленности, таких как клеи, краски, нефтегазовая промышленность, пищевая промышленность, водоподготовка, средства личной гигиены и фармацевтика. Компания осуществляет свою деятельность через сеть из более чем 550 филиалов в Европе, Северной и Латинской Америке, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Текущая цена акций Brenntag AG составляет 58.88 EUR.

