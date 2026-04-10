О компании Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, S.A.
Atresmedia Corporacion de Medios de Comunicacion SA, ранее Antena 3 de Television SA, является испанской компанией, занимающейся в основном телевизионным (ТВ) вещанием. Деятельность компании разделена на три бизнес-сегмента: Телевидение, которое специализируется на телевещании через сеть своих каналов, таких как Antena 3, Neox, Nova, Atresseries и LaSexta; Радио, которое специализируется на радиовещании через ряд радиостанций, включая Onda Cero, Europa FM и Melodia FM, и Другие, которые предлагают рекламные услуги, производство кино и телефильмов, а также разработку рекламных мероприятий, среди прочего. Компания транслирует программы в Испании, Колумбии, Мексике, США и других странах.
Текущая цена акций Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, S.A. составляет 5.02 EUR.
