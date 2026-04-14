Торговать Accenture - ACN CFD

О компании Accenture

Accenture plc - компания по оказанию профессиональных услуг, предоставляющая ряд услуг в области стратегии и консалтинга, интерактивных, технологических и операционных услуг. Она также предоставляет услуги по проектированию, эксплуатации и обслуживанию сетей. Сегменты компании включают: коммуникации, медиа и технологии; финансовые услуги; здравоохранение и государственная служба; продукты и ресурсы. Сегмент "Связь, СМИ и технологии" обслуживает отрасли связи, электроники, технологий, СМИ и развлечений. Сегмент финансовых услуг обслуживает банковский сектор, рынки капитала и страховую отрасль. Сегмент "Здравоохранение и государственные услуги" обслуживает плательщиков и поставщиков медицинских услуг, правительственные ведомства и агентства, организации государственной службы, образовательные учреждения и некоммерческие организации. Сегмент "Ресурсы" обслуживает химическую, энергетическую, лесную, металлургическую, горнодобывающую, коммунальную и смежные отрасли. Компания предлагает услуги цифровой рекламы. Он также предоставляет компаниям услуги по созданию контента, его производству и распространению.

Текущая цена акций Accenture составляет 190.3 USD.

