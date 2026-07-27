Лучшие предстоящие IPO, за которыми стоит следить
IPO может обеспечить ранний доступ к акциям быстрорастущих компаний и новым торговым возможностям, но также несет в себе определенные риски. Поскольку в 2025 году на мировых рынках планируются новые листинги, трейдеры внимательно следят за перспективными брендами в сфере финтеха, энергетики, электронной коммерции и многого другого.
Сегодня мы предлагаем вам список ключевых предстоящих IPO по регионам. Давайте познакомимся с главными трендами, о которых следует знать, и расскажем, как торговать CFD на акции компаний, которые только вышли на биржу.
Лучшие предстоящие IPO в Великобритании
Рынок IPO в Великобритании в 2025 году вошел в новую фазу, и несколько известных компаний объявили свои планы о листинге акций на Лондонской фондовой бирже (LSE) или на зарубежных биржах. Вот несколько лучших IPO, на которые стоит обратить внимание: вся информация актуальна по состоянию на 2 апреля 2025 года и может изменяться в зависимости от законодательства или рыночных условий.
|
Компания
|
Отрасль
|
Предварительная оценка (год)
|
Ожидается
|
Revolut
|
Цифровой банкинг
|
$60 млрд (2025)
|
2025
|
Shein
|
Электронная коммерция
|
$30-66 млрд (2024-2025)
|
2025
|
Monzo
|
Цифровой банкинг
|
$5,9 млрд (2024 год)
|
2025
|
Waterstones
|
Книжный магазин
|
N/A
|
Н/Д
|
BrewDog
|
Потребительские товары
|
$2 млрд (2018)
|
Н/Д
Revolut
Revolut превратилась в одного из крупнейших цифровых банков Европы, оценка которого по состоянию на февраль 2025 года достигала $60 млрд. Сообщается, что сейчас готовится листинг на Лондонской фондовой бирже (LSE) при условии полного одобрения банковской лицензии Великобритании.
Shein
Shein конфиденциально подала заявку на IPO и планирует провести листинг на Лондонской фондовой бирже (LSE) в 2025 году. Что интересно, штаб-квартира компании находится в Сингапуре. Выход на биржу гиганта электронной коммерции из мира моды, которого в феврале 2025 года оценили в $50 млрд, привлек к себе внимание как аналитиков как розничного, так и технологического рынков.
Подробнее о потенциальном IPO Shein можно почитать в нашем гайде о торговле на IPO Shein.
Monzo
Monzo планирует выйти на IPO к концу 2025 года. На данный момент в компании не решили, листинг будет проводиться в Великобритании или США. По имеющимся сведениям, в октябре 2024 года британский необанк оценивался в $5,9 млрд и продолжает масштабироваться и увеличивать прибыльность в преддверии официального объявления.
Waterstones
Waterstonesрассматривает возможность провести IPO в Лондоне или Нью-Йорке, что подтверждается планами расширения на рынки Великобритании и США. Хотя сроки пока не утверждены, любое решение будет зависеть от стратегии частного акционера, – знаменитой британской сети книжных магазинов Elliott Management.
BrewDog
Эталонная BrewDog отложила IPO, хотя ранее планировала разместить акции на Лондонской фондовой бирже (LSE). Последняя озвученная оценка в 2018 году составляла $1,8 млрд фунтов стерлингов (около $2 млрд). Хотя новая дата пока не озвучена, компания по-прежнему планирует стать публичной в будущем.
Подробнее о потенциальном IPO BrewDog можно почитать в нашем гайде о торговле на IPO BrewDog.
Лучшие предстоящие IPO в ОАЭ
Тема IPO в ОАЭ быстро набирает обороты благодаря государственной поддержке проектов и росту числа частных компаний. В связи с тем, что Абу-Даби и Дубай стремятся диверсифицировать рынки капитала, эксперты внимательно следят за новыми листингами как громких брендов, так и новых прорывных проектов.
|
Компания
|
Отрасль
|
Предварительная оценка (год)
|
Ожидается
|
Etihad Airways
|
Авиация
|
$5 млрд (2025)
|
2025
|
Noon.com
|
Электронная коммерция
|
N/A
|
Н/Д
|
Masdar
|
Энергетика
|
N/A
|
Н/Д
|
FIVE Holdings
|
Люксовые отели
|
$2,5–3 млрд (2023 год)
|
2025
Etihad Airways
Etihad Airwaysготовится к IPO с оценкой в $5 млрд. Это потенциально сделает ее первой авиакомпанией Персидского залива, которая выйдет на биржу. Ожидается, что в ходе IPO (при поддержке суверенного фонда благосостояния Абу-Даби ADQ) будет размещена 20%-ная доля с оценкой в $2,7 млрд.
Noon.com
Noon.com активно планирует IPO, хотя никаких официальных заявлений по размещению акций объявлено не было. Являясь ведущей платформой электронной коммерции на Ближнем Востоке, компания подтвердила заинтересованность в IPO, но отказалась назвать какие-либо конкретные сроки.
Masdar
Masdar изучает возможность проведения IPO в будущем с целью привлечения средств для проектов в области возобновляемых источников энергии. Предполагается, что листинг пройдет также и на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). Официально компания заявила, что у нее нет «текущих планов» выхода на рынок.
FIVE Holdings
FIVE Holdings управляет роскошными отелями в Дубае, Цюрихе и на Ибице. Расположенная в ОАЭ компания планирует провести IPO с оценкой в $2 млрд в 2025 году. При этом, как сообщается, в рамках стратегии листинга 10% акций закреплены за опционами сотрудников.
Подробнее о том, какими акциями можно торговать уже сейчас. Пока перечисленные здесь компании готовятся к IPO, вы можете присмотреться к акциям ведущих мировых публичных компаний.
Лучшие предстоящие IPO в Австралии
Обзор перспективных IPO в Австралии на 2025 году: компании отбирались по достижениям в области экологически чистой энергетики, биотехнологических инноваций и потенциального развития авиасообщения. Несмотря на то, что местный рынок проявляет осторожность, несколько компаний вполне могут подогреть интерес к ASX.
|
Компания
|
Отрасль
|
Предварительная оценка (год)
|
Ожидается
|
United H2
|
Энергетика
|
$75 млн (2024)
|
2025
|
HaemaLogiX
|
Биотехнологии
|
N/A
|
2025
|
Virgin Australia
|
Авиация
|
$2,5 млрд (2020 год)
|
Н/Д
United H2
United H2 активно готовится к публичному размещению акций и планирует провести двойное IPO – в Австралии и Северной Америке. Её последняя внутренняя оценка в 2024 году достигла $75 млн, что на 275% больше предыдущей оценки в $20 млн.
HaemaLogiX
HaemaLogiX – биотехнологическая компания, разрабатывающая методы лечения множественной миеломы, планирует дебютировать на ASX в 2025 году. По состоянию на апрель 2025 года, компания не раскрывала официальной оценки, но инвесторы очень заинтересованы.
Virgin Australia
Virgin Australia планирует вернуться на публичные рынки, проведя IPO под управлением Bain Capital. Авиакомпания вновь начала планировать выход на рынок после смены владельца в 2020 году в результате приобретения за $2,5 млрд. При этом официальная дата пока не подтверждена.
Лучшие предстоящие IPO в Латинской Америке
Латиноамериканский рынок IPO тоже раскачивается, и несколько крупных компаний готовятся к выходу на биржу. Эти IPO подчеркивают растущий вес региона в сфере финансовых услуг, криптовалют и платежных решений. Вот подробный обзор наиболее ожидаемых IPO в регионе LATAM. Он основан на информации, актуальной на 5 апреля 2025 года.
|
Компания
|
Отрасль
|
Предварительная оценка (год)
|
Ожидается
|
Ualá
|
Финансовые услуги
|
$2,75 млрд (2024 год)
|
2026
|
Grupo Aeroméxico
|
Авиация
|
N/A
|
2025
|
Citibanamex.
|
Банковское дело
|
N/A
|
2026
Ualá
Ualá быстро превратилась в один из крупнейших стартапов Аргентины с 8+ млн пользователей по всей Латинской Америке. Комплексная финансовая экосистема Ualá включает в себя услуги по выпуску карт и оплате счетов. В марте 2025 года компания привлекла $366 млн в инвестиционном раунде финансирования серии E, проведенным Allianz X и TelevisaUnivision. Ualá планирует провести IPO в 2026 году или позже, хотя официального подтверждения этих планов пока нет.
Grupo Aeroméxico
Grupo Aeroméxico, флагманская авиакомпания Мексики, объявила о намерении провести листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) с целью привлечь около $300 млн. Выйдя из-под защиты от банкротства в 2022 году, авиакомпания планирует извлечь выгоду из своего потенциального восстановления и роста. В рамках IPO будут представлены американские депозитарные акции (ADSS). Инициативу возглавят Apollo Global Management, а также другие акционеры.
Citibanamex
Citigroup изучает возможность публичного предложения акций своего мексиканского розничного банковского подразделения, Citibanamex. Эти планы входят в более масштабную стратегию по выходу из сектора банковского обслуживания потребителей в Мексике. Первоначально IPO планировалось провести в 2025 году, но из-за препятствий регуляторов и рыночных условий листинг могут перенести на 2026 год. Citibanamex планирует выпускать акции траншами в течение двухлетнего периода. Это будет продолжаться, пока Citigroup полностью не покинет отрасль.
Лучшие предстоящие IPO в Европе
Рынок IPO в Европе включает в себя несколько крупных компаний из разных отраслей, включая финтех, облачные вычисления, банковское дело и безопасность, что отражает разнообразие экономической структуры континента.
|
Компания
|
Отрасль
|
Предварительная оценка (год)
|
Ожидается
|
Verisure
|
Системы безопасности
|
€20-30 млрд (2025)
|
2025-2026
|
Northern Data (Ardent, Taiga)
|
HPC, облачные и ИИ-решения
|
€10-16 млрд (2025)
|
2025
|
Novobanco
|
Банковское дело
|
€5,5-7 млрд (2025)
|
2025
|
Bitpanda
|
Криптобиржа
|
$4.1 млрд (2021)
|
2025
|
Klarna
|
Услуги BNPL
|
$15 млрд (2025)
|
Н/Д
Verisure
Verisure, при поддержке частного инвестиционного гиганта Hellman & Friedman, предоставляет системы домашней безопасности с мониторингом по всей Европе и Латинской Америке. При потенциальной оценке до €30 млрд это IPO может стать одним из крупнейших в Европе за последние годы.
Northern Data (Ardent and Taiga)
Northern Data – немецкая технологическая фирма, специализирующаяся на высокопроизводительных вычислениях, облачных решениях и решениях для ИИ, планирует провести двойной листинг – в Европе и США. Это позволит получить выгоду от глобального спроса на инвестиции в технологии. Компания планирует сделать публичным свои подразделения по работе с дата-центрами (Ardent) и облачными технологиями (Taiga) на фондовой бирже NASDAQ.
Novobanco
Novobanco, четвертый по величине банк Португалии успешно восстановился после краха своего предшественника, Banco Espírito Santo. Генеральный директор Марк Бурк сообщил сотрудникам, что IPO может состояться «в конце второго или третьего квартала этого года», в зависимости от рыночных условий.
Bitpanda
Bitpanda – австрийская криптобиржа и брокер изучает возможность проведения IPO в рамках своей более масштабной стратегии роста. Потенциальная оценка компании составляет примерно в $4 млрд. Bitpanda стремится укрепить свое присутствие в Европе, одновременно планируя глобальную экспансию.
Klarna
Шведский гигант в сфере BNPL («buy now, pay later» или «покупай сейчас, плати потом»)Klarna недавно приостановил планы по проведению IPO на фоне нестабильности мирового рынка из-зановой тарифной политики президента Дональда Трампа. Компания планировала провести листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) в апреле 2025 года с оценкой в $15 млрд, однако решила отложить его из-за неблагоприятных экономических условий.
Подробнее о потенциальном IPO Klarna можно почитать в нашем гайде о торговле на IPO Klarna.
Акции публичных компаний, которые уже провели IPO
До IPO не получится посредством CFD покупать акции, но можно спекулировать на цене акций компаний, которые уже котируются на бирже.
Многие из крупнейших публичных компаний мира начинали свой путь на фондовом рынке с IPO. Например, компании из «Великолепной семерки», в которую входят Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia и Tesla, большинство из которых вышли на фондовый рынок через IPO. В совокупности на акции Magnificent 7 приходится более 30% общей рыночной капитализации в индексе US 500 и почти 60% – в US Tech 100.
Узнайте больше об акциях Magnificent 7 в нашем гайде по трейдингу акциями Magnificent 7.
Вот еще несколько акций с высокой капитализацией после IPO:
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Alibaba: китайский гигант электронной коммерции, вышедший на NYSE в 2014 году. Является крупнейшимIPO в истории американского фондового рынка. Сегодня рыночная капитализация акций Alibaba превышает 2,4 трлн гонконгских долларов.
-
Meta Platforms: ранее известная как Facebook, гигантская социальная сеть стала публичной в 2012 году. С тех пор акции Meta с рыночной стоимостью более $1,5 трлн, стали распространяться также на подразделения ИИ, VR и цифровой рекламы.
-
Visa: этот глобальный платежный гигант дебютировал на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) в 2008 году. Обладая рыночной капитализацией более $650 млрд, Visa остается лидером в области международных транзакций.
-
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TMSC): TSMC стала публичной в 1994 году. Крупнейший в мире завод по производству полупроводников поставляет продукцию таким компаниям, как Nvidia и Apple. Рыночная капитализация фабрики превышает 25 трлн тайваньских долларов.
-
Snowflake: этот производитель облачных хранилищ вышел на рынок в 2020 году. С рыночной капитализацией более $50 млрд, компания Snowflake сильно развилась после IPO благодаря растущему спросу на решения для облачных вычислений.
Рыночная капитализация, приведенная в этой статье, соответствует информации на момент написания, и может меняться в зависимости от рыночных условий и отчетов отдельных компаний.
Как найти лучшие IPO на рынке
Поиск лучших IPO подразумевает анализ целого ряда показателей, выходящих за рамки ожидаемого ажиотажа или оценок в заголовках. Тут нужно учитывать финансовые показатели, позиционирование на рынке и более широкий экономический контекст.
Комбинируйте фундаментальный анализ с оценкой текущих макроэкономических условий, будь то политика центробанка или данные по инфляции, которые могут повлиять на процедуру первичного предложения акций в целом.
Оценка и анализ дохода до IPO
Процесс поиска потенциально прибыльных IPO предполагает анализ нескольких критериев. Вместо того чтобы сосредоточиться исключительно на оценке компании или популярности сектора, трейдеры для определения потенциальных рисков и возможностей IPO часто смотрят на сочетание финансовых показателей, рыночных условий и публичной информации. Вот несколько ключевых факторов, которые следует учитывать:
Показатели прибыльности
В некоторых IPO участвуют компании, которые пока не являются прибыльными. В таких случаях трейдеры для оценки устойчивости развития зачастую оценивают валовую прибыль, скорость использования денежных средств и EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации). Наиболее предпочтительным тут считается четко обозначенный путь к прибыльности, подкрепленный постоянным ростом доходов.
Отраслевые тенденции и сроки их реализации
Сроки проведения IPO в зависимости от настроений рынка в целом могут повлиять на результаты деятельности. Например, листинги в сфере технологий или финтеха могут получить большую популярность в периоды роста сектора, в то время как оборонным секторам может быть отдано предпочтение во время спадов. В качестве контекстных индикаторов трейдеры могут следить за отраслевыми индексами или показателями ETF.
Периоды изоляции и инсайдерская деятельность
Периоды блокировки после IPO ограничивают продажу акций инсайдерами в течение определенного периода времени – обычно от 90 до 180 дней – хотя срок может варьироваться в зависимости от биржи или юрисдикции. Предстоящие сроки экспирации могут оказать давление на продажи. Трейдеры могут ознакомиться с документами регулирующих органов или проспектами ценных бумаг компаний (в зависимости от юрисдикции листинга), чтобы узнать о структуре контроля компании и уровнях владения инсайдерами.
Поддержка инвесторов и андеррайтеры
Присутствие институциональных инвесторов или авторитетных андеррайтеров (таких, как Goldman Sachs или Morgan Stanley) может повысить доверие к компании. Трейдеры иногда используют это как показатель внутренней должной осмотрительности и ожиданий спроса.
Нормативный и регуляторный контекст
Для компаний в таких секторах, как финансы, здравоохранение или искусственный интеллект (AI), соблюдение нормативных требований может повлиять на готовность к IPO и риски после листинга. Биржа, выбранная для листинга (например, Фондовый рынок NASDAQ, NYSE или LSE), также может влиять на ликвидность, часы работы и доступность для трейдеров из Великобритании, а также на институциональный охват.
Подробнее о торговле на рынке ценных бумаг в нашем расширенном гайде по торговле по IPO.
Как покупать и продавать в ходе IPO с помощью CFD
Вот шаги по торговле акциями в ходе IPO после того, как компания станет публичной.
- Дождитесь выхода компании на IPOУчастие в IPO обычно ограничивается узким кругом инвесторов, а розничные трейдеры смогут торговать через CFD, как только акции станут публичными.
- Выберите акциюНа нашей платформе у вас будет доступ к тысячам акций. Вы сами решаете, открывать длинные (покупать) или короткие (продавать) позиции с помощью CFD.
- Не пренебрегайте техническим анализомВыявляйте торговые возможности с помощью наших передовых инструментов построения графиков и технических индикаторов.
- Настройте ценовые алертыБудьте в курсе ключевых изменений на рынке, устанавливая собственные ценовые алерты.
- Управляйте рискомВнедряйте инструменты управления рисками, такие как ордеры стоп-лосс* и тейк-профит, чтобы защититься от убытка или зафиксировать потенциальную прибыль.
- Продленные часы торговИспользуйте преимущества продленных часов торговли ключевыми американскими акциями.Подробнее о часах торговли на мировых биржах.
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Часто задаваемые вопросы
Как купить акции компаний в преддверии IPO
Как правило, розничные трейдеры не имеют доступа к акциям компании, которая еще не выпустила их на биржу. Их могут приобретать лишь институциональные инвесторы или те, у кого есть доступ через определенных брокеров или инвестиционные платформы. Но как только компания становится публичной, ее акциями можно торговать уже на вторичном рынке. На этом этапе трейдеры даже могут спекулировать на движении цен, используя контракты на разницу цен (CFD). Подробности участия в IPO обычно раскрываются в проспекте эмиссии от компании.
Какие из предстоящих IPO считаются лучшими?
Универсального критерия для определения «лучших» IPO не существует, поскольку результаты могут варьироваться в зависимости от сектора, времени выхода на рынок и настроений инвесторов. Однако такие громкие IPO, как Stripe, Revolut, CoreWeave и Shein, привлекли значительное внимание аналитиков благодаря своему масштабу, перспективе и востребованности на рынке. Прежде чем принимать какие-либо торговые решения, трейдерам следует оценить каждый листинг при помощи комбинации финансовых показателей, отраслевых тенденций и макроэкономического контекста.
Как торговать на предстоящих IPO?
Торговать акциями компаний, которые еще не провели IPO, не получится. Но после листинга трейдеры смогут спекулировать на их цене, используя CFD. Эти инструменты позволяют открывать длинные или короткие позиции, не владея базовыми акциями. CFD-контракты позволяют торговать акциями компаний, которые недавно вышли на рынок, и при этом обеспечивают гибкость в стратегии и исполнении. Важно внимательно следить за ликвидностью и волатильностью, особенно в первые дни торгов.
Как скоро можно покупать и продавать акции после IPO?
В контексте IPO, CFD-трейдеры могут начать торговать акциями в первый же день, когда акции уже публичной компании начинают торговаться на бирже. Точные сроки зависят от того, когда акции появятся на выбранной вами торговой платформе. В большинстве случаев акции компаний, выходящих на IPO, доступны для торговли в стандартные торговые часы рынка, хотя это условие может варьироваться в зависимости от брокера и региона.