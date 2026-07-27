Лучшие предстоящие IPO в Великобритании

Рынок IPO в Великобритании в 2025 году вошел в новую фазу, и несколько известных компаний объявили свои планы о листинге акций на Лондонской фондовой бирже (LSE) или на зарубежных биржах. Вот несколько лучших IPO, на которые стоит обратить внимание: вся информация актуальна по состоянию на 2 апреля 2025 года и может изменяться в зависимости от законодательства или рыночных условий.

Компания Отрасль Предварительная оценка (год) Ожидается Revolut Цифровой банкинг $60 млрд (2025) 2025 Shein Электронная коммерция $30-66 млрд (2024-2025) 2025 Monzo Цифровой банкинг $5,9 млрд (2024 год) 2025 Waterstones Книжный магазин N/A Н/Д BrewDog Потребительские товары $2 млрд (2018) Н/Д

Revolut

Revolut превратилась в одного из крупнейших цифровых банков Европы, оценка которого по состоянию на февраль 2025 года достигала $60 млрд. Сообщается, что сейчас готовится листинг на Лондонской фондовой бирже (LSE) при условии полного одобрения банковской лицензии Великобритании.

Shein

Shein конфиденциально подала заявку на IPO и планирует провести листинг на Лондонской фондовой бирже (LSE) в 2025 году. Что интересно, штаб-квартира компании находится в Сингапуре. Выход на биржу гиганта электронной коммерции из мира моды, которого в феврале 2025 года оценили в $50 млрд, привлек к себе внимание как аналитиков как розничного, так и технологического рынков.

Подробнее о потенциальном IPO Shein можно почитать в нашем гайде о торговле на IPO Shein.

Monzo

Monzo планирует выйти на IPO к концу 2025 года. На данный момент в компании не решили, листинг будет проводиться в Великобритании или США. По имеющимся сведениям, в октябре 2024 года британский необанк оценивался в $5,9 млрд и продолжает масштабироваться и увеличивать прибыльность в преддверии официального объявления.

Waterstones

Waterstonesрассматривает возможность провести IPO в Лондоне или Нью-Йорке, что подтверждается планами расширения на рынки Великобритании и США. Хотя сроки пока не утверждены, любое решение будет зависеть от стратегии частного акционера, – знаменитой британской сети книжных магазинов Elliott Management.

BrewDog

Эталонная BrewDog отложила IPO, хотя ранее планировала разместить акции на Лондонской фондовой бирже (LSE). Последняя озвученная оценка в 2018 году составляла $1,8 млрд фунтов стерлингов (около $2 млрд). Хотя новая дата пока не озвучена, компания по-прежнему планирует стать публичной в будущем.

Подробнее о потенциальном IPO BrewDog можно почитать в нашем гайде о торговле на IPO BrewDog.