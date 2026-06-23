IPO BrewDog – как торговать акциями BrewDog
Подробнее о BrewDog и предстоящем публичном размещении акций (IPO) компании. Также о потенциальных факторах влияния на цену, и о том, как торговать CFD на акции.
Когда состоится IPO BrewDog?
По состоянию на 7 марта 2025 года BrewDog еще не объявляла даты своего IPO и не подавала официальных заявок. До этого BrewDog рассматривала возможность проведения IPO в 2021 году, но отложила планы из-за ситуации на рынке. По слухам, компания может выпустить акции на Лондонской фондовой бирже (LSE), хотя не исключено, что листинг будет проведен и в США.
Наибольшая оценка BrewDog на последнем раунде финансирования составила около £1,8 млрд. Однако сообщалось, что убытки компании под руководством соучредителя Джеймса Уотта удвоились, и за последний год составили £59 млн до выплаты налогов. В мае 2024 года Уотт подал в отставку. Его на посту генерального директора сменил тогдашний главный операционный директор Джеймс Эрроу.
На сроки проведения IPO могут влиять настроения на рынке, финансовые показатели и законодательные факторы. Пока что трейдеры могут попробовать инвестировать в акции других производителей напитков, вроде Diageo или AB InBev. Это позволит лучше изучить данный сектор.
Важно отметить, что планы BrewDog по проведению IPO могут меняться в зависимости от ситуации на рынке и стратегии компании.
Что такое BrewDog?
BrewDog – британская сеть пивоварен и пабов, известная своим крафтовым пивом и прямыми продажами потребителям. Основанная в 2007 году Джеймсом Уоттом и Мартином Дики во Фрейзербурге, Шотландия, компания производит широкий ассортимент пива, включая Punk IPA, Hazy Jane и Elvis Juice. BrewDog управляет пивоварнями в Великобритании, США и Австралии, а также более чем 100 барами по всему миру.
Бизнес-модель BrewDog включает розничные продажи, оптовую дистрибуцию и гостиничный бизнес. В 2009 году компания запустила кампанию краудфандинга «Equity for Punks», в рамках которой привлекает капитал от розничных инвесторов. Компания также занимается онлайн-продажей пива, пивом по подписке и созданием брендированных отелей.
Ключевые вехи в истории BrewDog
- 2007компания основана во Фрейзербурге, Шотландия, и специализируется на инновациях в области крафтового пива.
- 2009запущена краудфандинговая инициатива «Equity for Punks» для развития пивной индустрии.
- 2015объявление о планах международной экспансии с участием американской пивоварни в Огайо.
- 2017TSG Consumer Partners приобрела 22% акций, оценив компанию примерно в £1 млрд.
- 2020зафиксированы рекордные онлайн-продажи, поскольку во время карантина резко вырос спрос.
- 2021планы по проведению IPO отложены из-за неопределенности на рынке и пристального внимания к культуре на рабочем месте.
- 2022BrewDog заявила, что Goldman Sachs оценил компанию в £1,8 млрд.
- 2023выручка выросла с £321 млн до £355 млн, расходы удвоились и составили £59 млн.
- 2024Гендиректор Джеймс Уотт ушел в отставку в мае, став «капитаном и соучредителем».
По состоянию на 7 марта 2025 года BrewDog работает по всему миру, насчитывая более 100 баров и отелей. По прогнозам компании, к 2030 году число заведений увеличится примерно до 300, в том числе планируется расширение в Индии, Китае и Южной Корее.
Какие у BrewDog источники заработка?
BrewDog зарабатывает деньги как пивоваренный, розничный и гостиничный бизнес, продавая крафтовое пиво напрямую потребителям, через оптовых партнеров и фирменные заведения. Компания также привлекает капитал с помощью краудфандинговых кампаний.
Дальше давайте изучим дополнительную информацию о доходах BrewDog.
|
Источники прибыли
|
Описание
|
Розничная торговля и интернет-магазины
|
BrewDog продает свое пиво напрямую через сайт и подписку. В их интернет-магазине представлены кейсы, комбинированные наборы и ограниченные серии, а подписка BrewDog & Friends обеспечивает регулярные поставки за ежемесячную плату.
|
Оптовая торговля и дистрибуция
|
Компания поставляет продукцию крупным сетям супермаркетов, независимым пивным магазинам и гостиницам. Розничными партнерами компании являются Tesco, Sainsbury's и Waitrose в Великобритании, а также дистрибьюторы в Европе, США и Австралии.
|
Бары и отели
|
BrewDog управляет более чем 100 заведениями по всему миру, включая как собственные, так и по франшизе, получая доход от продажи пива, разработки меню и проведения мероприятий. Компания также управляет отелями под брендом BrewDog, такими как the DogHouse в Манчестере и Колумбусе. Все гостиницы, как правило, оформлены в пивной тематике.
|
«Equity for Punks»
|
BrewDog привлекает капитал с помощью своей краудфандинговой кампании Equity for Punks, продавая акции розничным инвесторам напрямую. Эта инициатива способствует развитию сопричастности и вовлеченности сообщества, а участники получают различные льготы: скидки, ранний доступ к новым продуктам и приглашения на мероприятия для акционеров.
|
Сотрудничество
|
BrewDog сотрудничает с брендами и ритейл-сетями для производства эксклюзивного пива. Среди примеров кобрендинговые продукты с сетями супермаркетов, а также сотрудничество с мировыми брендами для выпуска лимитированных серий.
Диверсифицированная бизнес-модель BrewDog сочетает в себе производство пива с прямыми продажами, гостиничным бизнесом и краудфандингом, что позиционирует компанию как многоканальный пивоваренный бренд.
Какие факторы влияния на цену акций BrewDog?
Оценка BrewDog в ходе IPO будет зависеть от интереса инвесторов к акциям на рынке напитков, потребительских расходов, тенденций на рынке и финансовых показателей компании. В то время как предыдущие раунды финансирования предполагали оценку в £1,8 млрд, аналитики будут оценивать, сможет ли бизнес-модель BrewDog поддерживать долгосрочный рост.
На цену акций BrewDog, если компания станет публичной, могут повлиять несколько факторов, включая показатели прибыли, потребительский спрос, изменения в законодательстве и макроэкономические условия.
Прибыль, рост и рентабельность
Как частная компания, BrewDog пока не публикует регулярные отчеты о прибыли и убытках. После IPO ключевым фактором, определяющим цену акций компании, станут квартальные отчеты. Аналитики смогут отслеживать доходы от продаж пива, работы баров и интернет-магазина, а также такие показатели прибыльности, как валовая прибыль и уровень задолженности. Если BrewDog продемонстрирует устойчивый рост выручки и операционной эффективности, доверие инвесторов возрастет. И наоборот, более слабые результаты или высокие операционные расходы могут оказать понижательное давление на оценку компании.
Репутация, лидерство и управление
Соучредитель Джеймс Уотт, известный своей публичностью, ушел с поста генерального директора в мае 2024 года. На настроения инвесторов также могут повлиять лидеры и практика управления BrewDog. Обвинения в «токсичной рабочей обстановке» и ненадлежащем поведении в 2021 году вызвали у инвесторов обеспокоенность. Если BrewDog успешно решит проблемы управления и повысит корпоративную прозрачность, это поможет укрепить доверие. Однако дальнейшие разногласия могут привести к репутационным рискам, которые могут повлиять на динамику акций BrewDog.
Потребительский спрос и расширение рынка
BrewDog работает в конкурентной и развивающейся отрасли, где изменение потребительских предпочтений может повлиять на спрос. Учитывая сильный бренд компании, тренд на производство слабоалкогольных и безалкогольных напитков создает как проблемы, так и возможности. Экспансия BrewDog на рынок безалкогольных продуктов и новые рынки, такие как США и Азия, могут способствовать росту. Однако снижение потребления пива в ключевых регионах или усиление конкуренции со стороны крафтовых и международных пивоваренных компаний могут повлиять на прогнозы выручки.
Конкурентный ландшафт
BrewDog конкурирует как с крупнейшими транснациональными пивоваренными компаниями, вроде AB InBev и Heineken, так и с независимыми производителями крафтового пива. Ее способность обеспечить крупные партнерские отношения с розничной торговлей и дистрибуцией может повлиять на динамику акций. Модель BrewDog, ориентированная непосредственно на потребителя, и фирменные бары позволяют компании выделиться среди остальных, но конкуренция по цене или насыщение рынка все же создают риски. Успешные эксклюзивные сделки или запуск инновационных продуктовых линеек может укрепить акции, в то время как утрата доли рынка может сказаться негативно.
Нормативно-правовая среда и стандарт ESG
Регулирование в отношении алкоголя отличается в зависимости от региона, и изменения касательно рекламы, акцизов на алкоголь или требований к экологичности могут повлиять на деятельность BrewDog. Приверженность компании борьбе с выбросами углекислого газа и ее проект по восстановлению утраченных лесов соответствуют инвестиционным критериям ESG (Environmental, Social and Governance). Однако невыполнение целей в области устойчивого развития или изменений в законодательстве может отпугнуть институциональных инвесторов. Трейдерам стоит следить за изменениями в законодательстве Великобритании, США и ЕС, так как это может потенциально стать катализатором роста цен на акции.
Макроэкономические факторы и дискреционные расходы
Выручка BrewDog зависит от дискреционных расходов потребителей. На протяжении всего 2024 года высокая инфляция и рост стоимости жизни влияли на гостиничный бизнес и продажи алкоголя. Если экономические условия стабилизируются, увеличение потребительских расходов на пиво премиум-класса и другие развлечения может привести к росту выручки. И наоборот, продолжительное инфляционное давление, более высокие процентные ставки или смещение выбора потребителей в сторону более дешевых альтернатив могут повлиять на финансовые показатели BrewDog. Чтобы оценить потенциал акций BrewDod, трейдерам стоит отслеживать инфляцию, розничные продажи и тенденции в гостиничном секторе.
Как торговать на акциях BrewDog через CFD
Если BrewDog все же проведет IPO, трейдеры смогут спекулировать на динамике цен ее акций. Вот как торговать акциями BrewDog после выхода на биржу.
- Выберите брокерскую платформу:найдите регулируемого брокера, который предлагает акции или CFD на акции BrewDog. Подробнее о контрактах на разницу можно почитать в нашем гайде по CFD-торговле.
- Создайте торговый аккаунт:зарегистрируйтесь и подтвердите свою личность.
- Пополните аккаунт:внесите депозит удобным вам способом.
- Следите за динамикой акций:просматривайте финансовые отчеты и читайте новости отрасли.
- Откройте сделку:покупайте или продавайте акции, используя рыночные или лимитные ордеры. Не забудьте расставить ордеры стоп-лосс для управления рисками.
Следите за изменениями на рынке через мнения экспертов в нашем разделе Анализ рынка.
Акциями каких еще пивоваренных компаний можно торговать?
По состоянию на 7 марта 2025 года BrewDog остается частной компанией, дата IPO пока не объявлена. Но вы можете войти в индустрию напитков через другие компании, которые уже котируются на биржах:
Diageo (DGE) – Мировой лидер в производстве алкогольных напитков, владеющий такими брендами, как Guinness, Johnnie Walker и Smirnoff.Diageo работает в более чем 180 странах, получая доход от продажи крепких спиртных напитков, пива и готовых к употреблению продуктов.
Anheuser-Busch InBev (BUD) – Крупнейшая в мире пивоваренная компания с такими брендами, как Budweiser, Stella Artois и Corona. AB InBev получает доход от обширной глобальной дистрибьюторской сети и масштабирования в сегменте безалкогольных напитков и напитков премиум-класса.
Heineken (HEIA) – Крупная международная пивоваренная компания, работающая более чем в 70 странах. Heineken владеет такими брендами, как Amstel и Birra Moretti, и продолжает расширяться на развивающиеся рынки, такие как Бразилия, Индия и Вьетнам.
Molson Coors (TAP) – Крупный производитель пива в Северной Америке и Европе, известный своими марками Coors Light, Miller Lite и Blue Moon. Molson Coors специализируется на производстве безалкогольных напитков и бутылочной алкогольной продукции.
Constellation Brands (STZ) – Американская компания по производству напитков, специализирующаяся на производстве пива, вина и крепких спиртных напитков премиум-класса. Constellation Brands владеет правами на распространение Corona и Modelo на территории США, а также производит алкогольные напитки премиум-класса и напитки на основе каннабиса.
Davide Campari Milano (CPR) – Итальянская компания по производству напитков, специализирующаяся на производстве крепких спиртных напитков, включая Aperol, Campari и Wild Turkey. Campari Group продолжает расти за счет приобретений и позиционирования премиальных брендов.
Подробнее о фондовом рынке и акциях можно почитать в нашем расширенном гайде о торговле акциями.
FAQ
Каковы риски и выгоды от торговли акциями BrewDog?
По состоянию на 7 марта 2025 года BrewDog пока не подтвердила дату IPO. Это значит, что пока нет возможности точно оценить потенциальные выгоды инвесторов. Но как минимум можно учесть сильный бренд, глобальную экспансию и диверсифицированные источники дохода. Ориентация компании на устойчивое развитие и прямые продажи потребителям могут способствовать росту. Однако среди рисков высокая конкуренция с международными пивоваренными компаниями, изменение предпочтений потребителей и сложности регулирования в алкогольной отрасли. При этом ключевое значение для определения цены акций все же будут иметь финансовые показатели BrewDog после IPO.
Может ли IPO BrewDog состояться в 2025 году?
По состоянию на 7 марта 2025 года BrewDog пока не подтвердила дату IPO. BrewDog рассматривала возможность проведения IPO в прошлом, но не подтверждала конкретные планы или даты. По слухам, BrewDog рассматривает возможность листинга на Лондонской фондовой бирже (LSE), хотя официальная заявка еще не была подана. Сроки проведения IPO будут зависеть от рыночных условий, спроса и стратегии BrewDog.
Как торговать или инвестировать в BrewDog до IPO?
До тех пор, пока BrewDog не станет публичной, вы не сможете торговать ее акциями ни на фондовых биржах, ни на платформах для CFD-торговли. Некоторые институциональные инвесторы могут получить доступ к акциям BrewDog через частные рынки. Но, как правило, это привилегия ограниченного круга аккредитованных инвесторов. Если вам интересно инвестировать в сектор напитков до IPO BrewDog, то можно рассмотреть альтернативные варианты – Diageo, AB InBev или Heineken, – все они доступны для торговли через CFD.
Будут ли акции BrewDog доступны для торговли посредством CFD?
Если BrewDog проведет IPO, ее акции станут доступны через CFD. Но тут все зависит от выбранного вами брокера. Если вы заинтересованы в этом, то рекомендуем предварительно проконсультироваться со своим брокером. Акции BrewDog после IPO могут быть представлены не на всех платформах. Торгуя акциями BrewDog посредством CFD, трейдеры могут спекулировать на изменении цены акций, фактически не владея самими акциями.
Кому принадлежит BrewDog?
По информации на 2025 год BrewDog является частной компанией. Основными акционерами являются соучредитель Джеймс Уотт, частная инвестиционная компания TSG Consumer Partners и розничные инвесторы в рамках краудфандинговой кампании «Equity for Punks». Конечно же, структура собственников может измениться, если BrewDog проведет IPO.