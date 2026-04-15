О компании Constellation Brands

Constellation Brands, Inc. является международной компанией по производству алкогольных напитков. Компания является производителем и продавцом пива, вина и крепких спиртных напитков и осуществляет свою деятельность в США, Мексике, Новой Зеландии и Италии. Ее сегменты включают пиво, вино и спиртные напитки, а также Canopy. Компания продает ряд брендов в категориях импортного и ремесленного пива, включая Corona Extra, Corona Light, Modelo Especial, Corona Premier и другие. Компания предлагает портфель брендов вин и спиртных напитков, в который входят 7 Moons, Cook's California Champagne, Cooper & Thief, Robert Mondavi Winery, Meiomi, High West, Casa Noble, The Prisoner Wine Company, Copper & Kings, Casa Noble. Инвестиции по методу долевого участия Canopy составляют сегмент Canopy. Она управляет более чем четырьмя винокурнями в США для производства своих спиртных напитков; два предприятия по производству виски High West, одно предприятие по производству американских бренди Copper & Kings и одно предприятие по производству бурбона и виски Nelsons Green Brier.

Текущая цена акций Constellation Brands составляет 164.13 USD.

Изучите также другие акции, их графики, подробную информацию о них, а также следите за обновлениями цен в режиме реального времени: Freshpet Inc, PT Aneka Tambang Tbk, Auddia Inc., Tuya Inc., National Bankshares и Caterpillar. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с профилями компаний на сайте Capital.com.