Когда состоится IPO Shein?

По состоянию на 27 февраля 2025 года Shein официально не объявляла конкретную дату первичного размещения акций (IPO).

Первоначально Shein намеревалась разместить свои акции на Лондонской фондовой бирже (LSE) в первом квартале 2025 года. Однако 14 февраля 2025 года стало известно, что Shein переносит IPO на вторую половину 2025 года.

Пока что, заинтересованные в секторах быстрой моды и электронной коммерции трейдеры могут инвестировать в компании, которые уже котируются на бирже. Например, ASOS, Boohoo или Zalando, принцип работы которых схож с Shein.

Планы Shein по проведению IPO могут измениться по мере изменения регулирования и рыночных условий.

Почему Shein отложила свое IPO?

По состоянию на 27 февраля 2025 года Shein официально не объявляла о своем IPO или каких-либо задержках. Однако аналитики RBC Capital предполагают, что недавние изменения в торговой политике США повлияли на планы Shein, и компания решила отложить выход на рынок.

1 февраля 2025 года президент США Дональд Трамп объявил о прекращении действия правила «de minimis», которое ранее позволяло беспошлинно ввозить в США товары стоимостью менее $800. Также была введена 10%-ная пошлина на китайские товары, что существенно повлияло на ценовую стратегию и прибыльность Shein на ее крупнейшем рынке.

Между тем, 23 февраля 2025 года Financial Times сообщила, что чистая прибыль Shein в 2024 году упала на 40% и составила около $1 млрд, несмотря на рост продаж на 19% до $38 млрд. Растущая конкуренция со стороны Temu и растущие операционные расходы привели к снижению маржи, что заставило инвесторов добиваться пересмотра оценки IPO. Так потенциальная оценка упала с $66 млрд до $30 млрд.