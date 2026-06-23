IPO Shein – как торговать акциями Shein
Подробнее о Shein и предстоящем публичном размещении акций (IPO) компании. Также о потенциальных факторах влияния на цену, и о том, как торговать CFD на акции этой компании.
Когда состоится IPO Shein?
По состоянию на 27 февраля 2025 года Shein официально не объявляла конкретную дату первичного размещения акций (IPO).
Первоначально Shein намеревалась разместить свои акции на Лондонской фондовой бирже (LSE) в первом квартале 2025 года. Однако 14 февраля 2025 года стало известно, что Shein переносит IPO на вторую половину 2025 года.
Пока что, заинтересованные в секторах быстрой моды и электронной коммерции трейдеры могут инвестировать в компании, которые уже котируются на бирже. Например, ASOS, Boohoo или Zalando, принцип работы которых схож с Shein.
Планы Shein по проведению IPO могут измениться по мере изменения регулирования и рыночных условий.
Почему Shein отложила свое IPO?
По состоянию на 27 февраля 2025 года Shein официально не объявляла о своем IPO или каких-либо задержках. Однако аналитики RBC Capital предполагают, что недавние изменения в торговой политике США повлияли на планы Shein, и компания решила отложить выход на рынок.
1 февраля 2025 года президент США Дональд Трамп объявил о прекращении действия правила «de minimis», которое ранее позволяло беспошлинно ввозить в США товары стоимостью менее $800. Также была введена 10%-ная пошлина на китайские товары, что существенно повлияло на ценовую стратегию и прибыльность Shein на ее крупнейшем рынке.
Между тем, 23 февраля 2025 года Financial Times сообщила, что чистая прибыль Shein в 2024 году упала на 40% и составила около $1 млрд, несмотря на рост продаж на 19% до $38 млрд. Растущая конкуренция со стороны Temu и растущие операционные расходы привели к снижению маржи, что заставило инвесторов добиваться пересмотра оценки IPO. Так потенциальная оценка упала с $66 млрд до $30 млрд.
Что такое Shein?
Shein – глобальный гигант электронной коммерции в сфере быстрой моды, основанный в 2008 году Крисом Сюем в Нанкине, Китай. Сейчас компания со штаб-квартирой в Сингапуре работает по модели прямой продажи потребителю (DTC), продавая одежду, аксессуары и товары для дома в 150+ странах. Такой подход позволяет отказаться от постоянных физических магазинов, и привлекать внимание покупателей при помощи pop-up точек продаж.
Успех Shein обусловлен учетом тенденций в реальном времени и системой складской системы «точно в срок», что позволяет производить небольшие партии новых моделей и адаптировать ассортимент в зависимости от спроса. Это обеспечивает сверхбыстрые производственные циклы и низкие цены, опережающие цены традиционных розничных продавцов.
Компания стимулирует продажи посредством соцсетей, маркетинга через инфлюенсеров и своего мобильного приложения, конкурируя с ASOS, Boohoo, Alibaba, Temu и JD.com. Тем не менее компания постоянно подвергается тщательным проверкам касательно условий труда, устойчивого развития и споров об интеллектуальной собственности.
Ключевые вехи в истории компании Shein
- 2008Основана Крисом Сюем как розничный продавец свадебных платьев и женской одежды.
- 2012Компания провела ребрендинг и стала называться Shein, переориентировав бизнес на продажу быстрой моды по всему миру.
- 2015Внедрена модель производства по требованию, позволяющая быстро адаптироваться к трендам.
- 2018Компания значительно расширила свое присутствие на рынках США и Европы, также расширив свое международное присутствие.
- 2020Обошла Zara и H&M по количеству скачиваний приложения, став крупнейшим в мире розничным онлайн-продавцом модной одежды.
- 2022Ее оценка достигает в $100 млрд, что на короткое время делает компанию самым дорогим частным розничным продавцом модной одежды в мире.
- 2024-2025При подготовке к IPO компания столкнулась с усиленным контролем со стороны регулирующих органов и с вопросами к этичности производства.
История оценки компании Shein
Компания Shein пережила значительные колебания в оценке, что отражает ее стремительный рост как доминирующей силы в сфере быстрой моды, а также обнажает проблему устойчивого роста на развивающемся рынке.От первых миллиардных рубежей до пиковой оценки в $100+ млрд, стоимость компании Shein менялась в зависимости от настроения инвесторов, контроля со стороны регулирующих органов и меняющихся экономических условий. Давайте посмотрим на хронологию оценки компании Shein за последние годы.
|
Год
|
Оценка
|
Заметки
|
2020
|
$15 млрд
|
Эта цифра была достигнута на фоне значительного прироста во время пандемии COVID-19.
|
2021
|
$30 млрд
|
Оценка удвоилась по сравнению с предыдущим годом.
|
Апрель 2022
|
$100 млрд
|
После очередного раунда финансирования компания превзошла совокупные оценки H&M и Zara.
|
2023
|
$66 млрд
|
Оценка снизилась на фоне рыночных проблем и давления со стороны регулирующих органов.
|
Февраль 2025 года
|
Около $50 млрд
|
Ожидаемая оценка перед потенциальным IPO в Лондоне, с учетом последних изменений на рынке и в регулировании.
Какие у Shein источники заработка?
Shein зарабатывает деньги как быстро развивающаяся платформа электронной коммерции, основанная на модели прямых продаж потребителю (DTC) без использования физических магазинов. В отличие от традиционных магазинов модной одежды, здесь используется сверхбыстрый производственный цикл, что позволяет создавать и запускать в продажу новые модели в течение нескольких недель (а не месяцев).
Доходы Shein поступают из нескольких ключевых источников:
|
Источники прибыли
|
Описание
|
Прямые продажи
|
Shein продает одежду, аксессуары и товары для дома непосредственно потребителям через собственное мобильное приложение и веб-сайт.
|
Изготовление по индивидуальному заказу
|
Производственная модель «точно в срок», которая сводит к минимуму нераспроданные остатки и позволяет максимально быстро реагировать на тренды.
|
Собственные торговые марки (Private label)
|
Shein сотрудничает с независимыми дизайнерами и производителями под собственными брендами.
|
Маркетплейс для сторонних поставщиков
|
Недавно был запущен маркетплейс, благодаря которому сторонние продавцы могут размещать товары на платформе Shein.
|
Логистика и поставки
|
Shein получает доход от партнерских отношений в цепочке поставок, платы за доставку и услуги премиум-доставки.
Какие бывают факторы влияния на цену акций Shein?
На цену акций Shein после IPO – если это все-таки случится – могут повлиять торговая политика, показатели прибыльности, давление конкурентов и настроения на рынке в целом.
Торговые пошлины и регулятивные риски
Маржа Shein зависит от низкой себестоимости производства в Китае, что делает ее уязвимой с точки зрения торговой политики. Планируемая в США отмена правила «de minimis» в феврале 2025 года может привести к тому, что поставки из Китая будут облагаться полными пошлинами. Из-за этого у компании увеличатся издержки. Повышение пошлин на китайский импорт остается под вопросом, что может вынудить Shein повысить цены или сократить расходы. Это соответственно негативно скажется на стоимости ее акций – аналогично тому, как упала цена акций Alibaba в 2018-2019 годах, когда между США и Китаем ужесточилась тарифная политика.
Доходы и прибыльность
Как правило, ключевым фактором влияния на динамику акций являются отчеты о прибыли и убытках. Хорошие результаты могут повысить доверие инвесторов, в то время как прибыль ниже ожиданий может привести к снижению цены. В 2024 году из-за роста издержек и конкуренции со стороны Temu чистая прибыль Shein упала на 40%, несмотря на увеличение продаж на 19% до $38 млрд. Снижение маржинальности после IPO может также повлиять на оценку. Такое уже случалось с ASOS в 2022 году: тогда на цене акций ритейлера сказались высокие показатели возвратов и расходы на логистику.
Настроения рынка в отношении IPO
Интерес инвесторов к акциям на рынке электронной коммерции также повлияет на успешность IPO Shein. Хорошие результаты IPO в сфере розничной торговли и технологий могут повысить спрос, в то время как опасения по поводу прибыльности и макроэкономических условий могут поубавить энтузиазм.Сигналом для потенциальных тенденций в развитии компании Shein может быть волатильность цен на акции JD.com, спровоцированная изменением потребительского спроса.
Потребительский спрос и восприятие бренда
На акции Shein могут повлиять меняющиеся потребительские тенденции и опасения в отношении правил ESG. Такие гиганты быстрой моды, как H&M или Zara столкнулись с пристальным вниманием экологов, что побудило их инвестировать в платформы ресейла. Компания Shein также столкнулась с давлением в связи с условиями труда и воздействием на окружающую среду. Особенно в Европе, где регулирующие органы противодействуют быстрой моде. Если не удастся решить эти проблемы, продажи могут пострадать, особенно среди молодых, социально ответственных потребителей.
Как торговать на акциях Shein через CFD
Когда Shein выйдет на фондовый рынок, вам нужно будет предпринять некоторые шаги, чтобы начать торговать ее акциями.
- Выберите брокерскую платформуНайдите регулируемого брокера, который предлагает акции или CFD на акции Shein.
- Создайте торговый аккаунтЗарегистрируйтесь и подтвердите свою личность.
- Пополните аккаунт:Внесите средства на аккаунт удобным вам способом.
- Следите за производительностью акцийПросматривайте финансовые отчеты и читайте новости отрасли.
- Откройте сделкуПокупайте или продавайте акции, используя рыночные или лимитные ордеры. Не забудьте расставить ордеры стоп-лосс для управления рисками.
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Акциями каких компаний, похожих на Shein, можно торговать?
На текущий момент Shein является частной компанией, но по слухам IPO на Лондонской фондовой бирже (LSE) состоится в конце 2025 года. Трейдеры могут выйти на рынок быстрой моды и электронной коммерции через эти компании, которые уже котируются на бирже:
-
ASOS – британский розничный продавец быстрой моды, ориентированный на молодых потребителей.
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Boohoo (BOO) – бренд быстрой моды чуть меньшего масштаба, чем Shein.
-
Zalando (ZAL) – европейский онлайн-ритейлер модной одежды, комбинирующий собственные товары с товарами от сторонних поставщиков.
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Temu (PDD) – гигант в области бюджетной электронной коммерции, напрямую конкурирующий с Shein за счет агрессивных скидок.
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Alibaba (BABA) – владеет AliExpress и предлагает недорогую модную одежду, хотя на платформе также представлены товары из множества других категорий.
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JD.com (JD) – китайский лидер в области электронной коммерции с мощной сетью логистики.
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Часто задаваемые вопросы
Собирается ли Shein проводить IPO и почему?
Пока что компания Shein официально не объявляла дату IPO, но по слухам, рассматривает Лондон в качестве потенциального места первичного размещения акций. Компания планирует провести публичный листинг на Лондонской фондовой бирже (LSE) в первом квартале 2025 года. IPO позволило бы Shein привлечь капитал, диверсифицировать деятельность и предоставить ранним инвесторам возможность выйти из своих позиций.
Какой будет оценка Shein на IPO?
Оценка Shein при проведении IPO давно является темой спекуляций. В первоначальных отчетах предполагалось, что стоимость компании составит около $66 млрд. Однако после тщательного контроля регулирующих органов и макроэкономического давления некоторые инвесторы призвали компанию снизить оценку до $30 млрд. Окончательная цена на IPO будет зависеть от рыночных условий и спроса инвесторов на момент размещения.
На каких биржах могут быть представлены акции Shein?
По сообщениям, в качестве потенциальной площадки для листинга Shein рассматривала Лондонскую фондовую биржу (LSE). Это идет вразрез с ранними слухами о том, что компания нацелена на IPO в США. Планы Shein по проведению IPO могут измениться в зависимости от рыночных условий и решений регуляторов.