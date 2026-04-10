Торговать JD Sports Fashion PLC - JD. CFD

О компании JD Sports Fashion PLC

JD Sports Fashion Plc - британская компания, специализирующаяся на спортивной моде и многоканальной розничной торговле брендовой спортивной и повседневной одеждой, объединяющая мировые бренды, такие как Nike, adidas, Puma и The North Face, и собственные торговые марки, такие как Pink Soda и Supply & Demand. Сегментами компании являются спортивная мода и одежда для активного отдыха. Бренды спортивной моды компании включают JD, Size?, Footpatrol, Finish Line, Shorpalaca, DTLR Villa, Livestock, Sprinter, Sports Zone, Chausport, Sizeer, JD Gyms, Tessuti, Scotts и Mainline. Ее бренды для активного отдыха включают Blacks, Millets, Ultimate Outdoors, Tiso, Go Outdoors, Go Fishing и Naylors. Chausport работает по всей Франции, занимаясь розничной торговлей обувью международных брендов, таких как Adidas, Nike и Timberland. Sprinter - спортивная розничная компания в Испании, продающая обувь, одежду, аксессуары и снаряжение для различных видов спорта, а также повседневную и детскую одежду. Blacks - розничный продавец специализированной одежды, обуви и снаряжения для активного отдыха.

Текущая цена акций JD Sports Fashion PLC составляет 0.74725 GBP.

