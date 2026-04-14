О компании Mitsubishi Electric Corporation

Mitsubishi Electric Corporation - японская компания, занимающаяся комплексным электрическим бизнесом. Компания осуществляет свою деятельность в шести бизнес-сегментах. Сегмент тяжелых электрических систем поставляет турбогенераторы, большие видеодисплеи, а также лифты. Сегмент промышленной мехатроники ведет бизнес по производству систем заводской автоматизации (FA) и автомобильного оборудования. Сегмент поставляет программируемые контроллеры, устройства числового программного управления, а также автомобильное мультимедийное оборудование. Сегмент "Информационно-коммуникационные системы" поставляет оборудование для беспроводной связи, искусственные спутники Земли и системы сетевой безопасности. Сегмент электронных устройств ведет бизнес по производству полупроводников и приборов и поставляет силовые модули, оптические элементы и жидкокристаллические дисплеи (LCD). Сегмент "Бытовая техника" поставляет ЖК-телевизоры, комнатные кондиционеры, а также холодильники. Сегмент "Прочие" предоставляет услуги в области закупок материалов, логистики, недвижимости, рекламы и финансов.

Изучите также другие акции, их графики, подробную информацию о них, а также следите за обновлениями цен в режиме реального времени: PaySign, Inc., Gazit Globe Ltd, The Joint Corp., Vyant Bio, Inc., Land Securities Group Reit и Manhattan Associates. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с профилями компаний на сайте Capital.com.