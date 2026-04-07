Как торговля CFD соотносится с торговлей акциями? Давайте рассмотрим основные сходства и различия, которые необходимо понимать между этими ключевыми торговыми терминами: от кредитного плеча до разных классов активов и многого другого.

CFD и акции: как они соотносятся?

Торговлю CFD (контрактами на разницу) и акциями (паями) часто сравнивают, хоть это и совершенно разные понятия.CFD – это инструменты, которые предоставляют доступ к различным рынкам, включая валюты, сырьевые товары и индексы, тогда как торговля акциями сосредоточена исключительно на показателях представленных на бирже компаний.

Если вы торгуете CFD на акции на нашей платформе, то у вас доступ к акциям компаний со всего мира наряду с другими классами активов. И все это с гибкими настройками и кредитным плечом, которые предлагают CFD. Однако важно помнить, что кредитное плечо увеличивает как потенциальную прибыль, так и убытки.

Чтобы лучше понять различия между торговлей CFD и акциями, давайте разберем каждый термин.

Что такое CFD?

CFD – это производные финансовые инструменты (деривативы), которые позволяют вам торговать на основе ценовых колебаний различных активов – акций, сырьевых товаров или валюты (Форекс), – фактически не владея ими. Они гибкие и не имеют фиксированной даты экспирации, так что вы можете держать свою позицию открытой сколько захотите. Контракты на разницу цен (CFD) популярны для краткосрочной и среднесрочной торговли и позволяют использовать кредитное плечо (что также известно как маржинальная торговля). То есть вы можете открывать более крупные позиции с относительно небольшим собственным капиталом, хотя это также увеличивает потенциальные убытки (не только прибыль).

CFD дает вам выбор: открыть позицию по растущему в цене активу (длинная позиция) или же по падающему в цене активу (короткая позиция). Имейте в виду, что приведенные ниже иллюстрации показывают только потенциальную прибыль. Если бы в каждом сценарии цена двигалась в противоположном направлении, вы бы понесли убытки.

Подробнее об этом можно почитать в нашей статье о том, что такое CFD-трейдинг и как он устроен.

Что такое акции?

Акции представляют собой право собственности на компанию и делятся на отдельные единицы, называемые долями (паями). Когда компания становится публичной, она начинает привлекать деньги за счет выпуска акции для инвесторов. После чего акции уже продаются и покупаются на фондовых биржах. Например, на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) или Лондонской фондовой бирже (LSE).

Компании выпускают акции на первичном рынке посредством первичного публичного предложения (IPO), где инвесторы покупают их напрямую. После листинга на бирже акции обращаются на вторичном рынке, где их цена теперь зависит от спроса и предложения. Вы можете открыть позиции по таким акциям двумя способами:

Инвестировать в акции – значит напрямую купить эти акции с целью получения выгоды от роста цены (и в некоторых случаях от дивидендов).

– значит напрямую купить эти акции с целью получения выгоды от роста цены (и в некоторых случаях от дивидендов). Торговать акциями через производные финансовые инструменты (деривативы). Например, на нашей платформе это можно делать посредством CFD (контрактов на разницу цен). Ниже представлен ряд CFD-контрактов на акции, которые вы найдете у нас на платформе.

Подробнее о торговле акциями и о том, как это устроено.

Почему трейдеры предпочитают CFD?

Вот коротко о том, почему вам стоит посмотреться к CFD-контрактам.

Широкий доступ к рынкам: торгуйте акциями, сырьевыми товарами,валютами, а также многим другим через единую удобную платформу.

Кредитное плечо Маржинальная торговля): позволяет открывать большие позиции при относительно небольшом собственном капитале. Помните, что это увеличивает как потенциальную прибыль, так и убыток.

Гибкие сроки: нет фиксированных дат экспирации, а значит трейдеры могут закрывать позиции вручную по желанию.

Диверсификация: без труда диверсифицируйте свой портфель активами разных классов в рамках одного аккаунта.

Краткосрочная и среднесрочная торговля: отлично подходит для внутридневной торговли, где нужна быстрая реакция на текущие рыночные условия.

За что трейдеры любят акции?

Вот коротко о том, почему иногда лучше торговать акциями.

Высокая ликвидность: на фондовых рынках наблюдается значительный объем торгов, что позволяет открывать и закрывать более выгодные позиции.

Торговые часы совпадают с графиком бирж: торговля ведется в часы работы фондовых бирж, а некоторые рынки предлагают продленные часы торгов и даже торговлю в нерабочее время.

Кредитное плечо:благодаря CFD трейдеры могут открывать более крупные позиции при меньших инвестициях, увеличивая как потенциальную прибыль, так и риски.

Фокус на отдельных компаниях: торгуйте, руководствуясь результатами деятельности компаний, отчетах о прибыли и убытках и тенденциях в отрасли.

Разнообразные возможности: доступ к целому ассортименту секторов, от технологий до здравоохранения, позволяет трейдерам извлекать выгоду из различных рыночных условий.

Вот еще несколько различий между акциями и CFD.

