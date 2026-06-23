IPO eToro – как торговать акциями eToro
Подробнее о компании eToro и ее IPO (первичное размещение акций). Также, о профиле компании, потенциальных факторах влияния на цену, и о том, как торговать ее акциями через CFD
Когда состоится IPO eToro?
eToro начала торговаться на Nasdaq Global Select Market 14 мая 2025 года, под тикером ETOR.
Компания продала 11,92 млн акций класса А по цене $52 за штуку. Это выше ожидаемого диапазона в $46-50 и первоначально запланированного числа акций в 10 млн штук. Предложение распределилось поровну между eToro и существующими акционерами. Это позволило привлечь около $620 млн. IPO получило мощную поддержку от крупных андеррайтеров, включая Goldman Sachs, UBS, Citigroup и Jefferies.
Акции ETOR торгуются с понедельника по пятницу в следующие торговые часы на фондовом рынке.
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Летнее время (с марта по ноябрь): 13:30 – 20:00 UTC.
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Стандартное время (с ноября по март): 14:30 – 21:00 UTC.
Акциями eToro (ETOR) можно торговать через контракты на разницу цен (CFD). Это значит, что вы можете спекулировать на изменениях цены на акции ETOR без непосредственного владения акциями.
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Что такое eToro?
eToro – это израильская финтех-компания, специализирующаяся на социальном трейдинге и инвестировании в различные активы, которая была основана в 2007 году Йони Ассиа, Роненом Ассиа и Дэвидом Рингом. Головной офис eToro находится в Тель-Авиве. Компания работает по всему миру и имеет офисы в Великобритании, США, Австралии, на Кипре, в Германии и ОАЭ. По состоянию на 2025 год число ее зарегистрированных пользователей составляет 40+ млн в более чем 75 странах. Основными направлениями компании являются копитрейдинг и формирование пользовательских портфелей, которые позволяют розничным инвесторам копировать стратегии более опытных трейдеров.
После отмены сделки со SPAC (компания по приобретению компаний специального назначения) в 2021 году eToro вернулась к частному привлечению средств и подала заявку на IPO в марте 2025 года. Но впоследствии она приостановила процесс из-за неопределенности на рынке.Акции eToro котировались на бирже Nasdaq Global Select Market 14 мая 2025 года после успешного IPO, в результате которого было привлечено около $620 млн.
Как выглядит история цен на акции eToro?
Акции eToro (ETOR) начали торговаться на Nasdaq Global Select Market 14 мая 2025 года. Цена акций стартовала с $69,69 – примерно на 34% выше цены на момент IPO в $52 – и за первые несколько часов поднялась до максимума в $74,28.
В первый день торгов цена ETOR также испытала некоторое давление со стороны продавцов. Она опустилась до минимума в $65,06, прежде чем закрыться на отметке в $67,00. Таким образом, цена закрытия первого дня составила на 28,8% выше цены IPO.
В ходе первой торговой сессии динамика акций] отражала высокий первоначальный интерес, а также волатильность.
Прошлые показатели не являются гарантией будущих результатов.
Какие факторы влияют на цену акций eToro?
Текущая цена акций eToro (ETOR) может определяться целым рядом специфических для компании и более общих рыночных факторов.Давайте рассмотрим основные ценовые факторы:
Финансовые показатели
Прибыль eToro может повлиять на цену акций ETOR. В 2024 году компания отчиталась о комиссионном доходе в размере $931 млн (общая сумма собранных комиссий) и чистой прибыли в размере $192 млн, что значительно выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поддержать цену и повысить доверие инвесторов в отношении компании могут сильные квартальные результаты, улучшение рентабельности или улучшенные прогнозы. Но любые признаки замедления роста, увеличения затрат или невыполнения целевых показателей могут привести к понижательному давлению.
Показатели пользователей и активности на платформе
У eToro 40+ млн зарегистрированных пользователей и 3,5 млн аккаунтов с деньгами, и эти показатели играют важную роль при оценке компании. Рост числа пользователей, увеличение объемов торгов или усиление вовлеченности, особенно на фондовых рынках, могут способствовать росту цены акций ETOR. Но если эти показатели не начнут расти или, наоборот, начнут снижаться, это может негативно сказаться на будущем потенциале роста и оказать давление на акции.
Нормативно-правовые изменения
eToro работает в нескольких юрисдикциях и классах активов, за ее деятельностью активно наблюдают регуляторы, особенно в таких областях, как розничное инвестирование. Улучшить настроения инвесторов поможет приобретение новых лицензий, разрешений на неосвоенных рынках или прогресс в направлении четкого глобального регулирования.Напротив, более строгие требования к соблюдению нормативных актов, усиленный контроль или новые ограничения на ключевых рынках могут привести к росту затрат и стать препятствием для эффективных показателей.
Настроения в секторе и на рынке
Более широкая инвестиционная среда также может повлиять на оценку eToro. Позитивная динамика в сфере финансовых технологий, более широкие рыночные настроения или растущее участие розничных инвесторов могут способствовать созданию благоприятных условий. С другой стороны, волатильность акций технологических компаний, слабые показатели аналогичных компаний или более общие рыночные спады могут негативно сказаться на спросе на акции eToro, независимо от фундаментальных показателей компании.
Конкуренция и инновации
Расширение ассортимента, запуск новых инструментов или налаживание партнерских отношений могут дать eToro конкурентное преимущество и увеличить объем продаж. Однако давление со стороны недорогих брокеров или новых платформ с аналогичными функциями социальной торговли может вызвать у инвесторов опасения по поводу доли рынка и будущего роста.
Макроэкономические условия
eToro – международная компания, поэтому на результаты ее деятельности влияют более широкие экономические факторы, включая процентные ставки, колебания валютных курсов и настроения инвесторов. Росту торговой активности и доходов может способствовать благоприятный макроэкономический фон. Например, стабильные рынки, низкие процентные ставки или увеличение розничных инвестиций. Напротив, замедление экономического роста, геополитические риски или укрепление доллара США могут снизить использование платформы и повлиять на ее прибыльность.
Подробнее о торговле акциями технологических компаний и многом другом в нашем гайде о торговле акциями.
Как торговать акциями eToro
Акции eToro котируются на бирже Nasdaq Global Select Market под тикером ETOR. Акциями eToro можно торговать напрямую или спекулировать на их цене с помощью контрактов на разницу ((CFD)), и для этого вам не нужно владеть акциями напрямую.
- Выберите брокераВыберите торговую платформу или брокера, который предлагает американские акции и CFD, и там представлены акции eToro. Наша платформа предлагает торговлю CFD с возможностью открытия длинных или коротких позиций.
- Откройте торговый аккаунтЗарегистрируйтесь у выбранного вами провайдера. Вам необходимо будет предоставить личные данные и подтвердить свою личность в соответствии с правилами.
- Внесение средствВнесите средства на аккаунт удобным вам способом. Прежде чем открывать сделку, убедитесь, что вы соответствуете минимальным требованиям к депозиту и марже.
- Найдите акции eToro (ETOR)Найдите «акции eToro» или символ тикера «ETOR» на платформе вашего брокера.
- Отслеживайте текущую цену ETORЧтобы быть в курсе событий, следите за нашим графиком цен ETOR в режиме реального времени (цена eToro), отчетами о доходах, анализом рынка. Ключевыми факторами роста цен на акции компании могут быть увеличение числа пользователей, показатели доходов и настроения в секторе.
- Откройте сделку Решите, покупать или продавать акции на основании ваших рыночных перспектив. Настройте размер сделки и выставите ее на покупку (откройте длинную позицию), ожидая роста цены. Или же откройте сделку на продажу (короткую позицию), если считаете, что цена упадет.
- Мониторинг рисков и управление имиСледите за своей сделкой. Используйте ордеры «стоп-лосс» и «тейк-профит» для управления рисками и следите за новостями о компании eToro и секторе финансовых технологий.
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Акциями каких финтех-компаний можно торговать?
Интересуетесь торговлей акциями финтех-компаний? Помимо акций eToro, сегодня можно торговать акциями и других финтех-компаний. Давайте бегло с ними ознакомимся:
PayPal (PYPL)
PayPal управляет глобальной платформой цифровых платежей, которая обслуживает частных лиц и продавцов на 200+ рынках. Ее продукты включают в себя одноранговые переводы (через Venmo), платежные системы для торговых точек и интернет-магазинов, а также функции криптоторговли.Цена на акции PayPal зависит от объемов транзакций, ставок вознаграждения и конкуренции в сфере цифровых кошельков.
Robinhood (HOOD)
Robinhood – американская торговая платформа, которая приобрела известность благодаря своей торговле акциями без комиссии. Эта платформа ориентирована на розничных инвесторов, а основной статьей ее дохода служат комиссии при оплате товаров у продавцов, а также проценты по остаткам средств клиентов. Трейдеры могут отслеживать цену акций Robinhood, прибыль, рост числа пользователей и изменения в законодательстве в отношении торговых возможностей.
Block (SQ)
Block (ранее Square) объединяет цифровые платежи, оборудование для торговых точек и приложение для розничных инвестиций под названием Cash App. Она также владеет долей в криптопространстве через свое подразделение, ориентированное на Биткоин.Цена акций Block может зависеть от тенденций розничных расходов, внедрения Cash App и макроэкономических настроений в сфере платежей и криптовалют.
SoFi Technologies (SOFI)
SoFi представляет собой онлайн-компанию по персональным финансам, которая базируется в США. Она предлагает займы, инвестиционные, банковские и кредитные услуги. Она также работает как частный банк.На цену акций SoFi влияют чистый процентный доход, объемы кредитования и внедрение универсальной финансовой платформы.
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Часто задаваемые вопросы
Будет ли IPO eToro?
Да, оно уже было. С 14 мая 2025 года eToro представлена на бирже Nasdaq Global Select Market под тикером ETOR. Компания и некоторые ее акционеры продали 11,92 млн акций класса А, заработав около $620 млн.
Когда состоится IPO eToro?
IPO eToro состоялось 14 мая 2025 года. Акции торгуются под тикером ETOR в течение стандартных торговых часов в США. ETOR торгуется на Nasdaq Global Select Market в стандартные торговые часы фондового рынка США.
Во сколько оценивается eToro?
При указанном ценовом диапазоне в $52 за акцию оценка eToro в ходе IPO составила приблизительно $5,64 млрд.
Когда была основана eToro?
Компания eToro была основана в 2007 году Йони Ассиа, Роненом Ассиа и Дэвидом Рингом. Первоначально компания была запущена как инструмент визуализации трейдинга, но с тех пор превратилась в международную платформу социального инвестирования с 40+ млн пользователей.
Стоит ли инвестировать в eToro?
Акции eToro могут представлять интерес для тех, кто хочет ознакомиться с тенденциями в области финтеха, розничной торговли и социального инвестирования. Несмотря на то, что IPO было хорошо воспринято, на ранних торгах акции ETOR остаются волатильными. Ключевые факторы, на которые следует обратить внимание, включают рост числа пользователей, показатели прибыли и изменения в законодательстве. Для трейдеров, торгующих контрактами на разницу цен, движение цен и настроения на рынке будут служить ключевым индикатором.
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