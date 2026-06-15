IPO Databricks – как торговать акциями Databricks
Подробнее о Databricks и предстоящем IPO компании. Также, о ключевых факторах влияния на деятельность, потенциальной оценке и о том, как торговать акциями компании после ее выхода на биржу.
Когда состоится IPO Databricks?
По состоянию на апрель 2025 года Databricks официально не подтвердила дату первичного предложения акций (IPO). Ожидается, что компания выйдет на биржу в 2025 году после раунда финансирования в размере $10 млрд в 2024 году. В ходе финансирования компания была оценена в $62 млрд. Рыночные аналитики предполагают, что листинг на Nasdaq очень вероятен, но его сроки зависят от настроений рынка ИИ и макроэкономических условий.
Ключевые факторы, которые влияют на сроки IPO:
- Динамика развития сектора ИИ: Databricks – ключевой игрок инфраструктуры в буме ИИ, который может претендовать на листинг, пока интерес инвесторов к ИИ остается высоким.
- Финансовый рост: годовой доход Databricks превысил $3 млрд и, как сообщается, компания приближается к безубыточности. Это два важных фактора для выхода на биржу.
- Рыночный аппетит: рост числа технологических IPO может создать благоприятные условия, особенно для компаний с сильной корпоративной ориентацией и возможностями создания ИИ.
Что такое Databricks?
Databricks – американская ИИ-компания по обработке данных, которая предоставляет единую аналитическую платформу для разработки данных, машинного обучения и бизнес-аналитики. Компания была основана в 2013 году создателями Apache Spark и позволяет организациям объединять свои хранилища данных и рабочие нагрузки ИИ в облаке.
Ключевые события в истории Databricks
- 2013 годОснована семью учеными из Калифорнийского университета в Беркли. Среди них: Али Годси, Матей Захария и Рейнольд Синь.
- 2015–2020 годКомпания расширила свою клиентскую базу среди компаний из списка Fortune 500 и наладила партнерские отношения с такими операторами облачных сервисов, как Microsoft Azure и AWS.
- 2021После финансирования серии H компания достигла оценки в $38 млрд, а Gartner назвала ее лидером в области платформ для обработки данных.
- 2023Компания привлекла $500 млн при оценке в $43 млрд и приобрела MosaicML, платформу для создания ИИ-моделей.
- 2025Ожидается, что компания выйдет на биржу Nasdaq. Это потенциально может стать одним из крупнейших IPO в сфере искусственного интеллекта на сегодняшний день.
Основные продукты и характеристики Databricks
- Databricks LakehouseОбъединяет озера данных и хранилища данных для унифицированного доступа к структурированным и неструктурированным данным.
- Инструменты искусственного интеллекта и машинного обученияинструменты для обучения и внедрения моделей машинного обучения, включая интеграцию с платформами с открытым исходным кодом.
- Mosaic AI (посредством приобретения)Платформа генеративного ИИ, ориентированная на настраиваемые большие языковые модели корпоративного уровня (LLM).
- Рабочее пространство для совместной работыОбщие блокноты и информационные панели для специалистов по обработке данных, аналитиков и инженеров.
- Масштабируемость в облакеРазмещение в AWS, Azure и Google Cloud, что обеспечивает гибкость в работе с несколькими облаками.
Как Databricks зарабатывает деньги?
Databricks зарабатывает деньги по модели SaaS, основанной на подписке. То есть она взимает плату с предприятий за доступ к своей платформе в зависимости от использования, вычислительных ресурсов и функций.
Вот основные способы, с помощью которых Databricks получает доход.
|Источники прибыли
|Описание
|Подписки на платформу
|Клиенты платят за доступ к унифицированной аналитике и ИИ-инструментам Databricks в зависимости от количества вычислительных часов и использования данных.
|Облачные партнерства
|Работа с AWS, Azure и Google Cloud – доход распределяется через листинги на торговых площадках и корпоративные сделки.
|Профессиональные услуги
|Предлагает адаптацию, обучение и разработку индивидуальных ИИ-моделей для крупных клиентов.
|Услуги по ИИ-моделированию
|После приобретения MosaicML компания Databricks теперь может предоставлять услуги по обучению больших языковых моделей и инструменты тонкой настройки в рамках корпоративных решений.
У Databricks более 10 000 клиентов по всему миру, включая такие компании, как Shell, Comcast и HSBC.
Что может влиять на текущую цену акций Databricks?
После того как Databricks выйдет на биржу, цена ее акций будет определяться сочетанием изменений, характерных для конкретной компании, и более общими рыночными факторами. Ключевыми факторами могут стать рост спроса от корпораций на ИИ-инструменты, способность компании наращивать выручку и маржу, а также общая сила рынка IPO в сфере технологий. Ниже приведены некоторые из основных факторов, которые могут повлиять на динамику акций компании после начала торгов.
Внедрение ИИ и рост предприятия
Оценка Databricks тесно связана с тем, насколько широко ее платформа используется корпоративными клиентами, которые стремятся модернизировать свою инфраструктуру обработки данных и масштабно внедрять ИИ-модели. Активное внедрение архитектуры Lakehouse в сочетании с растущим спросом на возможности искусственного интеллекта Mosaic может подпитывать оптимизм инвесторов в отношении его долгосрочной роли в экономике ИИ. Успехи крупных предприятий, новые партнерские отношения или привлечение клиентов в новые вертикали могут рассматриваться в качестве оптимистичных сигналов.
С другой стороны, любые признаки замедления спроса, особенно в секторах, чувствительных к экономическим циклам, могут вызвать беспокойство. Если компании отложат инвестиции в ИИ из-за ограничений бюджета или макроэкономической неопределенности, рост выручки Databricks может замедлится, что отразится на цене ее акций.
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Рост выручки и рентабельности
По состоянию на 2024 год годовой доход Databricks превысил $3 млрд, а денежный поток компании приближается к точке безубыточности. Дальнейший рост выручки и явный прогресс в достижении операционной прибыльности будут иметь решающее значение для оправдания высокой оценки компании после IPO.Инвесторы, скорее всего, оценят постоянную квартальную эффективность, высокие показатели чистого удержания и дисциплинированный контроль затрат.
Однако Databricks также работает в условиях высокой капиталоемкости, вкладывая значительные средства в исследования и разработки, облачную инфраструктуру и привлечение клиентов. Если эти затраты вырастут быстрее чем ожидалось, или если рост замедлится, это может снизить прибыльность из-за чего при последующей подготовке к выходу на публичные рынки компания получит гораздо меньшую оценку.
Рыночные условия проведения IPO в сфере технологий
Databricks не будет проводить листинг в изоляции – на показатели компании повлияет более широкий интерес инвесторов к IPO в сфере технологий и акциям в сфере ИИ. Если в 2025 году будет много успешных публичных предложений и устойчивый энтузиазм в отношении ИИ-инфраструктуры, Databricks может извлечь выгоду из позитивной динамики. Если оптимистичные настроения в секторе сохранятся, то сравнение с аналогами, вроде Snowflake, Palantir или даже Nvidia, может еще больше стимулировать спрос.
И наоборот, если рыночные условия станут рискованными из-за роста процентных ставок, глобальных экономических проблем или не столь успешных IPO в отрасли, Databricks будет намного сложнее выйти на биржу.Приумножение оценки может сократиться по всем направлениям. Это окажет давление на развивающиеся компании и заставит их оправдывать свою рыночную капитализацию более сильными фундаментальными показателями.
Конкурентное давление
Databricks работает в быстро развивающемся, высококонкурентном пространстве и сталкивается с такими конкурентами, как Snowflake, Google BigQuery и Amazon Redshift в сфере данных и OpenAI, Hugging Face и другими в области ИИ.Постоянные инновации в продуктах, такие как усовершенствования унифицированного аналитического ядра, инструментов генеративного ИИ или производительности в облаке, могут помочь компании выделиться и сохранить преимущество первопроходца в корпоративной инфраструктуре ИИ.
Но компании нужно будет действовать быстро. Если конкуренты внедряют аналогичные функции, снижают цены или завоевывают доверие крупных клиентов, снижение доли рынка может стать серьезной проблемой. Партнерские отношения или интеграция могут сигнализировать о стратегическом сдвиге, который может повлиять на доверие инвесторов.
Инновации и возможности ИИ
Databricks – платформа, которая позволяет компаниям обрабатывать и анализировать огромные объемы конфиденциальных данных, поэтому она может столкнуться с усилением контроля со стороны регулирующих органов по всему миру. Новые правила, которые регулируют прозрачность ИИ-моделей, обработку персональных данных пользователей или локализацию облачных данных, могут оказать влияние на качество услуг, особенно в таких регионах, как ЕС или Азиатско-Тихоокеанский регион.
Соблюдение требований законодательства и прозрачность могут укрепить доверие инвесторов и позиционировать Databricks как ответственного поставщика услуг в области ИИ. Но любые ошибки, вроде утечки данных, штрафов за несоблюдение требований или судебных исков, могут нанести ущерб репутации и привести к дополнительным расходам, а это скажется на цене акций.
Внимание СМИ, аналитические материалы и динамика торгов
В первые месяцы своей деятельности в качестве публичной компании Databricks может столкнуться с колебаниями цен из-за настроений, заголовков в прессе и рейтингов аналитиков.Положительное освещение событий, например включение в основные индексы, прирост показателей прибыли или повышение оценок аналитиками, может стимулировать покупательскую активность и повышательную динамику.
В то же время волатильность после IPO – обычное явление, особенно если предварительные отчеты о доходах не соответствуют ожиданиям или если инсайдеры начнут продавать акции после периода ожидания.Настроения розничных инвесторов, включая ажиотаж в соцсетях или вокруг ИИ, также могут преувеличивать краткосрочное повышение и понижение цен.
Как торговать на акциях Databricks через CFD
Если Databricks станет публичной, вы с большой вероятностью сможете торговать ее акциями через CFD.Вот как это сделать:
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- 3Пополнить аккаунтВнесите деньги на торговый аккаунт Используйте только те средства, которыми вы можете позволить себе торговать.
- 4Мониторьте рынокСледите за графиком акций Databricks, отчетами о прибыли и убытках, а также новостями компании после ее листинга.
- 5Откройте позициюИспользуйте длинные или короткие позиции для торговли на потенциальных колебаниях цены. Добавьте инструменты управления рисками, такие как ордера «стоп-лосс».
Подробнее можно почитать в нашем гайде по CFD-торговле.
Акциями каких еще технологических и ИИ-компаний можно торговать?
Databricks все еще частная компания, но вы можете торговать акциями аналогичных или связанных технологических компаний, которые занимаются ИИ и большими данными:
- Snowflake (SNOW)Облачная платформа обработки данных, которая считается основным конкурентом Databricks.
- Palantir (PLTR)Представляет собой компанию, которая работает в сфере ИИ и аналитики с государственными и коммерческими клиентами.
- Nvidia (NVDA)Это гигант, который обеспечивает инфраструктуру ИИ и дата-центры.
- Microsoft (MSFT)Крупный партнер Azure и инвестор в OpenAI, который занимается обработкой данных и созданием ИИ-инструментов.
- Salesforce (CRM)Владеет Tableau и предлагает CRM-инструменты на базе искусственного интеллекта.
- Alphabet (GOOGL)Облачные сервисы Google BigQuery и Vertex AI напрямую конкурируют с сервисами Databricks.
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FAQ
Кто владеет Databricks?
В настоящее время Databricks является частной компанией, которую основала команда компьютерщиков из Калифорнийского университета в Беркли, включая генерального директора Али Годси. Компания привлекла финансирование от ряда известных инвесторов, таких как Andreessen Horowitz, BlackRock, T. Rowe Price и Microsoft, которая также выступает в качестве стратегического облачного партнера. Годси и другие учредители продолжают активно участвовать в проекте, но в рамках последовательных раундов финансирования контроль переходит к институциональным инвесторам.
Во сколько оценивается Databricks?
В последний раз Databricks оценивалась в $62 млрд в рамках раунда финансирования серии J в 2024 году. Эта оценка была основана на быстром росте прибыли компании от корпоративных клиентов, расширении клиентской базы и растущей роли в экосистеме ИИ. Но итоговая оценка IPO может отличаться из-за рыночных условий, аппетитов инвесторов и финансовых результатов, которые Databricks раскрывает перед листингом.
Когда состоится IPO Databricks?
Официальная дата IPO пока не объявлена, но многие аналитики и инвесторы ожидают, что листинг Databricks состоится в 2025 году. Увеличение выручки и узнаваемость среди общественности сигнализируют о готовности компании к листингу. Скорее всего, компания проведет листинг на фондовой бирже Nasdaq, но точные сроки и место зависят от большого количества условий проведения IPO. А также от того, выберет ли Databricks традиционное IPO, прямой листинг или другую структуру.
Как инвестировать в Databricks до ее IPO?
Доступ к акциям до IPO, как правило, ограничен институциональными инвесторами, венчурными компаниями и аккредитованными частными лицами посредством частного размещения. Но такие вторичные торговые площадки, как Forge Global или EquityZen, могут предоставлять доступ к частным акциям, которые продают существующие заинтересованные стороны. Эти акции зачастую неликвидны, имеют ограничения и сопряжены с более высоким риском. Прежде чем вкладывать средства, инвесторам следует хорошо изучить этот вопрос.
Будут ли акции Databricks доступны для торговли посредством CFD?
Если Databricks все же проведет IPO, такие брокеры, как Capital.com, смогут предложить ее акции для торговли посредством CFD. Такие контракты позволяют трейдерам спекулировать на краткосрочных колебаниях цен без владения базовыми акциями. Благодаря CFD также можно использовать левередж и открывать длинные и короткие позиции. Но это связано с определенными рисками и, как правило, подходит скорее активным трейдерам, нежели долгосрочным инвесторам. Доступность будет зависеть от охвата брокеров, спроса на рынке и ликвидности после IPO.
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