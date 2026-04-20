Handel jako profesjonalista z Capital.com

Zwiększone rabaty, wyższa dźwignia 1 oraz atrakcyjne premie za polecenie, dostępne na wielokrotnie nagradzanej platformie.2

Dlaczego warto przejść na profesjonalny poziom z Capital.com?

Rabaty spreadowe

Rabaty spreadowe na podstawie Twojego handlu. Aż do 20% zwrotu, obliczanego co miesiąc, z którego możesz skorzystać w dowolnym momencie.

Rabaty swapowe

Zwrot w wysokości do 37,5% od opłat za finansowanie overnight w przypadku wybranych instrumentów, naliczany co miesiąc i dostępny do wypłaty w dowolnym momencie.

Wyższa dźwignia finansowa1

Dźwignia finansowa do 500:1 na rynku Forex, indeksach, ropie i złocie oraz do 33:1 na akcjach.

Polecenia profesjonalne

Polecając kwalifikującego się klienta, możesz otrzymać do 50% generowanych przez niego rabatów handlowych, zgodnie z warunkami.3

Zanim klikniesz „aplikuj”

Zostanie klientem profesjonalnym wiąże się z istotnymi zmianami. Oto, co musisz wiedzieć.

Wyższa dźwignia finansowa1

Konta profesjonalne oferują wyższą dźwignię finansową niż konta detaliczne. To zwiększa ekspozycję, ale może również wzmocnić straty, jeśli rynki poruszą się przeciwko tobie.

Ochrona przed ujemnym saldem

Ochrona przed ujemnym saldem jest domyślnie stosowana w przypadku kont profesjonalnych. Jednakże może zostać usunięta w indywidualnych przypadkach. W takim przypadku straty mogą przekroczyć saldo Twojego konta i może być konieczne dokonanie dodatkowych wpłat.

Wyszukany język i zakładane doświadczenie

Zakłada się, że klienci profesjonalni mają większą wiedzę i doświadczenie w handlu. Nasze komunikacje zatem zakładają znajomość rynków i pojęć handlowych.

Ostrzeżenia o zmniejszonym ryzyku

Klienci profesjonalni nie otrzymują pisemnych ostrzeżeń o ryzyku w odniesieniu do poszczególnych transakcji, co odzwierciedla ich oceniony poziom doświadczenia.

Potencjalne ograniczenia dotyczące skarg

Klienci profesjonalni podlegają innym ramom regulacyjnym, które mogą ograniczać dostęp do niektórych procedur rozpatrywania skarg lub systemów rekompensat, w tym systemów rekompensat dla inwestorów dostępnych dla klientów detalicznych.

Dostępna wyższa maksymalna dźwignia finansowa

Pełna ekspozycja rynkowa – przy niskich wymaganiach dotyczących depozytu zabezpieczającego.1

  Maksymalna profesjonalna dźwignia Odpowiednik marży
Główny FX 500:1 0,2%
Główne indeksy 500:1 0,2%
Złoto 500:1 0,2%
Ropa naftowa 500:1 0,2%
Główne akcje 33:1 3,03%
Kryptowaluty 100:1 1%

Rabaty przy handlu CFD

Co miesiąc obliczany jest procent Twojego spreadu, który możesz odebrać w dowolnym momencie.

Wielkość pozycji 0–5 mln dolarów 5–10 mln dolarów >10 mln dolarów
Procent rabatu 5% 10% 20%

Rabaty na finansowanie overnight

Co miesiąc obliczany jest procent opłat za swapy CFD, który można odebrać w dowolnym momencie.

Instrument finansowy Rabaty swapowe
Akcje 37,5%
Indeksy 37,5%
Towary 37,5%
Forex i metale szlachetne 33,3%
Kryptowaluty 10%

Polecaj znajomych, zarabiaj na ich rabatach

Kiedy polecisz klienta, który kwalifikuje się do statusu profesjonalnego, otrzymasz 50% wartości rabatu wygenerowanego przez poleconego klienta, zgodnie z warunkami programu.

Przykład 1

Polecasz klienta profesjonalnego, który otwiera i zamyka pozycje w ciągu tego samego dnia handlowego, generując 1000 € zwrotu spreadu.

Otrzymasz 500 € jako rabat za polecenie, a polecony klient nadal będzie otrzymywał pełny rabat profesjonalny.

Przykład 2

Polecasz klienta profesjonalnego, który utrzymuje niektóre pozycje przez noc, generując 900 € rabatu spreadowego i 600 € rabatu swapowego.

Otrzymasz łącznie 750 € jako rabat za polecenie, obliczony jako 50% wygenerowanych rabatów, zgodnie z warunkami programu.

Warunki korzystania z konta profesjonalnego można przeczytać tutaj. Dowiedz się więcej o programie polecania znajomych, klikając tutaj.

1Handel z wykorzystaniem dźwigni finansowej zwiększa zarówno zyski, jak i straty, co sprawia, że jest on ryzykowny.

2Najlepszy broker CFD 2026 – Broker Chooser

3Zobacz warunki naszego programu poleceń profesjonalnych tutaj.