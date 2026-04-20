Zwiększone rabaty, wyższa dźwignia 1 oraz atrakcyjne premie za polecenie, dostępne na wielokrotnie nagradzanej platformie.2
Rabaty spreadowe na podstawie Twojego handlu. Aż do 20% zwrotu, obliczanego co miesiąc, z którego możesz skorzystać w dowolnym momencie.
Zwrot w wysokości do 37,5% od opłat za finansowanie overnight w przypadku wybranych instrumentów, naliczany co miesiąc i dostępny do wypłaty w dowolnym momencie.
Dźwignia finansowa do 500:1 na rynku Forex, indeksach, ropie i złocie oraz do 33:1 na akcjach.
Polecając kwalifikującego się klienta, możesz otrzymać do 50% generowanych przez niego rabatów handlowych, zgodnie z warunkami.3
Konta profesjonalne oferują wyższą dźwignię finansową niż konta detaliczne. To zwiększa ekspozycję, ale może również wzmocnić straty, jeśli rynki poruszą się przeciwko tobie.
Ochrona przed ujemnym saldem jest domyślnie stosowana w przypadku kont profesjonalnych. Jednakże może zostać usunięta w indywidualnych przypadkach. W takim przypadku straty mogą przekroczyć saldo Twojego konta i może być konieczne dokonanie dodatkowych wpłat.
Zakłada się, że klienci profesjonalni mają większą wiedzę i doświadczenie w handlu. Nasze komunikacje zatem zakładają znajomość rynków i pojęć handlowych.
Klienci profesjonalni nie otrzymują pisemnych ostrzeżeń o ryzyku w odniesieniu do poszczególnych transakcji, co odzwierciedla ich oceniony poziom doświadczenia.
Klienci profesjonalni podlegają innym ramom regulacyjnym, które mogą ograniczać dostęp do niektórych procedur rozpatrywania skarg lub systemów rekompensat, w tym systemów rekompensat dla inwestorów dostępnych dla klientów detalicznych.
Pełna ekspozycja rynkowa – przy niskich wymaganiach dotyczących depozytu zabezpieczającego.1
|Maksymalna profesjonalna dźwignia
|Odpowiednik marży
|Główny FX
|500:1
|0,2%
|Główne indeksy
|500:1
|0,2%
|Złoto
|500:1
|0,2%
|Ropa naftowa
|500:1
|0,2%
|Główne akcje
|33:1
|3,03%
|Kryptowaluty
|100:1
|1%
Co miesiąc obliczany jest procent Twojego spreadu, który możesz odebrać w dowolnym momencie.
|Wielkość pozycji
|0–5 mln dolarów
|5–10 mln dolarów
|>10 mln dolarów
|Procent rabatu
|5%
|10%
|20%
Co miesiąc obliczany jest procent opłat za swapy CFD, który można odebrać w dowolnym momencie.
|Instrument finansowy
|Rabaty swapowe
|Akcje
|37,5%
|Indeksy
|37,5%
|Towary
|37,5%
|Forex i metale szlachetne
|33,3%
|Kryptowaluty
|10%
Kiedy polecisz klienta, który kwalifikuje się do statusu profesjonalnego, otrzymasz 50% wartości rabatu wygenerowanego przez poleconego klienta, zgodnie z warunkami programu.
Polecasz klienta profesjonalnego, który otwiera i zamyka pozycje w ciągu tego samego dnia handlowego, generując 1000 € zwrotu spreadu.
Otrzymasz 500 € jako rabat za polecenie, a polecony klient nadal będzie otrzymywał pełny rabat profesjonalny.
Polecasz klienta profesjonalnego, który utrzymuje niektóre pozycje przez noc, generując 900 € rabatu spreadowego i 600 € rabatu swapowego.
Otrzymasz łącznie 750 € jako rabat za polecenie, obliczony jako 50% wygenerowanych rabatów, zgodnie z warunkami programu.
Warunki korzystania z konta profesjonalnego można przeczytać tutaj. Dowiedz się więcej o programie polecania znajomych, klikając tutaj.
1Handel z wykorzystaniem dźwigni finansowej zwiększa zarówno zyski, jak i straty, co sprawia, że jest on ryzykowny.
2Najlepszy broker CFD 2026 – Broker Chooser
3Zobacz warunki naszego programu poleceń profesjonalnych tutaj.