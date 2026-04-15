Handel Sally Beauty Holdings, Inc. - SBH CFD
O firmie Sally Beauty Holdings, Inc.
Sally Beauty Holdings, Inc. jest międzynarodowym specjalistycznym sprzedawcą detalicznym i dystrybutorem profesjonalnych artykułów kosmetycznych, prowadzącym działalność głównie w Ameryce Północnej, Ameryce Południowej i Europie. Spółka prowadzi działalność w dwóch segmentach biznesowych: Sally Beauty Supply (SBS) i Beauty Systems Group (BSG). Segment SBS to krajowa i międzynarodowa sieć sklepów detalicznych typu cash and carry, która oferuje profesjonalne artykuły kosmetyczne zarówno profesjonalistom w salonach, jak i klientom detalicznym, głównie w Ameryce Północnej, Puerto Rico oraz w części Europy i Ameryki Południowej. Segment BSG obejmuje działającą na zasadzie franczyzy firmę Armstrong McCall, dystrybutora produktów i materiałów kosmetycznych, który oferuje profesjonalne produkty kosmetyczne bezpośrednio do salonów i profesjonalistów za pośrednictwem swoich sklepów dla profesjonalistów, platform handlu elektronicznego oraz własnych sił sprzedaży na niektórych terytoriach geograficznych w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Firma prowadzi około 4 911 sklepów firmowych.
Obecna cena akcji Sally Beauty Holdings, Inc. wynosi 13.68 USD.
