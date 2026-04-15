Handel Range Resources - RRC CFD
O firmie Range Resources
Range Resources Corporation jest niezależną firmą działającą w sektorze gazu ziemnego, ciekłych gazów ziemnych (NGL) i ropy naftowej. Spółka prowadzi działalność w jednym segmencie, który obejmuje poszukiwanie i wydobycie gazu ziemnego, NGL, ropy naftowej i kondensatu w Stanach Zjednoczonych. Spółka zajmuje się poszukiwaniem, zagospodarowaniem i nabywaniem złóż gazu ziemnego. Głównym obszarem działalności Spółki jest złoże Marcellus Shale w Pensylwanii. Działalność Spółki w zakresie gazu ziemnego i ropy naftowej koncentruje się w regionie Appalachów w Stanach Zjednoczonych, w łupkach Marcellus Shale w Pensylwanii. Na posiadane przez Spółkę aktywa składają się udziały w zagospodarowanych i niezagospodarowanych dzierżawach gazu ziemnego i ropy naftowej. Nieruchomości Spółki zlokalizowane są w basenie Appalachów w północno-wschodnich Stanach Zjednoczonych. Zasoby Spółki znajdują się głównie w formacji Marcellus Shale, ale także w formacjach Utica i Upper Devonian.
Obecna cena akcji Range Resources wynosi 41.18 USD.
