Handel Kao Corporation - 4452 CFD
O firmie Kao Corporation
Kao Corp jest japońską firmą zajmującą się produkcją i sprzedażą produktów konsumenckich i chemicznych. Spółka działa w pięciu segmentach biznesowych. Segment Kosmetyczny zajmuje się produkcją kosmetyków pielęgnacyjnych i autokosmetyków. Segment Pielęgnacja skóry i włosów wytwarza produkty do pielęgnacji skóry, takie jak mydła do makijażu, środki do oczyszczania twarzy i całego ciała, a także produkty do pielęgnacji włosów, takie jak szampony, płukanki i środki do stylizacji włosów. Segment Human Health Care wytwarza produkty żywnościowe i napoje, produkty sanitarne oraz produkty higieny osobistej, takie jak sole do kąpieli, pasty i szczoteczki do zębów. Segment Fabric & Home Care wytwarza produkty do pielęgnacji tkanin, takie jak proszki do prania i środki wykończeniowe do bielizny, oraz produkty do pielęgnacji domu, takie jak detergenty kuchenne i środki czystości. Powyższe cztery segmenty działalności są zaliczane do segmentu produktów konsumenckich. Segment chemiczny zajmuje się produkcją i sprzedażą tłuszczów i olejów, materiałów funkcjonalnych oraz specjalistycznych produktów chemicznych.
Obecna cena akcji Kao Corporation wynosi 5994.19 JPY. Wykres akcji pozwala inwestorom lepiej zrozumieć wyniki oraz cenę akcji, umożliwiając świadome podejmowanie decyzji podczas handlu akcjami i CFD.
