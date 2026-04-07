CFD's vs futures: de belangrijkste verschillen
In dit artikel bespreken we wat u moet weten voordat u CFD's en futures gaat verhandelen. We behandelen de belangrijkste verschillen tussen beide handelsinstrumenten, gaande van de structuur tot de handelstijden en het risicoprofiel.
CFD's en futures: Hoe verhouden ze zich tot elkaar?
CFD's (contracts for difference) en futures zijn twee veelgebruikte manieren om te handelen op de financiële markten, waaronder aandelen, grondstoffen en nog veel meer. De handel in CFD's is over het algemeen flexibeler en daarom vooral populair voor kortetermijnstrategieën, terwijl futures op basis van een vaste prijs worden verhandeld en daarom geschikter zijn voor langetermijnstrategieën. U kunt bij ons CFD's verhandelen tegen zowel de spotprijs als de futuresprijs.
Om het verschil tussen CFD's en futures beter te begrijpen, geven we hieronder een definitie van beide termen.
Wat zijn CFD's?
CFD's zijn derivaten waarmee u kunt handelen op prijsbewegingen van verschillende activa, zoals aandelen, grondstoffen of forex, zonder deze daadwerkelijk in bezit te nemen. Ze zijn flexibel en hebben geen vaste einddatum, dus u kunt uw positie zo lang openhouden als u wilt. CFD's zijn vooral populair voor handelsstrategieën op korte tot middellange termijn en bieden de mogelijkheid om met hefboomwerking te handelen (ook wel handelen met marge genoemd). Dit vergroot echter ook uw potentiële winsten en verliezen.
Met CFD's hebt u zowel de keuze om een positie in te nemen op een actief met een stijgende prijs, een zogenaamde long positie, of een dalende prijs, een zogenaamde short positie. Houd er rekening mee dat de onderstaande illustraties alleen de potentiële winst laten zien - indien de koers in elk scenario in de tegenovergestelde richting zou bewegen, zou u in plaats daarvan verlies lijden.
Wat zijn futures?
Ook futurescontracten zijn overeenkomsten om een bepaald actief, zoals olie of goud, op een bepaalde datum in de toekomst tegen een vaste prijs te kopen of te verkopen. Futures worden voornamelijk verhandeld op beurzen, hebben gestandaardiseerde voorwaarden en vervaldata, waardoor ze geschikt zijn voor langetermijnstrategieën en hedging in activaklassen zoals grondstoffen.
Futures kunnen echter ook worden verhandeld als derivaten in de vorm van CFD's (zie hieronder). Dit is eveneens de wijze waarop u ze via ons platform kunt verhandelen. Hieronder ziet u een CFD op ruwe olie met een looptijd tot maart, die u via een zoekopdracht op de markt hebt gevonden.
Voorbeeld van een transactie in CFD's op futures
Stel dat u Amerikaanse ruwe olie wilt verhandelen. De huidige koers is $ 50 en u wilt deze aankoopprijs veiligstellen omdat u verwacht dat de prijs zal stijgen. In januari koopt u een futurescontract op Amerikaanse ruwe olie CFD tegen $ 50, in de verwachting dat de prijzen zullen stijgen vóór de vervaldatum.
- Als de prijs op de vervaldatum in maart (of wanneer u de positie sluit) stijgt tot $ 55, dan stijgt ook de waarde van uw CFD. Uw winst is in dit geval het verschil van $ 5 ($ 55 - $ 50), vermenigvuldigd met uw contractgrootte.
- Als de prijs naar $ 45 daalt, lijdt uw positie een verlies van $ 5 per contract, aangezien de marktprijs onder uw instapkoers is gedaald.
U kunt ook short gaan op het futurescontract als u denkt dat de prijs zal dalen vóór de vervaldatum. Als de prijs vervolgens met vóór de vervaldatum, verliest uw CFD waarde, en als de prijs daalt, maakt uw CFD winst.
Waarom kiezen handelaren voor CFD's?
Hieronder geven we een aantal redenen waarom handelaren ervoor kiezen om CFD's te verhandelen.
- Uitgebreide toegang tot de markten: handelen in aandelen, grondstoffen, forex en meer vanaf één platform.
- Hefboomwerking: grotere posities innemen met een kleinere initiële investering. Dit verhoogt niet alleen het potentiële rendement, maar ook het risico.
- Flexibele looptijd: geen vaste vervaldata, zodat handelaren hun posities op elk gewenst moment kunnen sluiten.
- Diversificatie: spreid uw rekening moeiteloos over verschillende activaklassen.
- Focus op korte en middellange termijn: geschikt voor daytrading, waarbij handelaren proberen in te spelen op de actuele marktsituatie.
Waarom kiezen handelaren voor futures?
Hieronder vindt u een overzicht van de diverse redenen waarom handelaren voor futures kiezen.
- Gestructureerde handel: de vaste vervaldata en gestandaardiseerde voorwaarden creëren duidelijke termijnstructuren.
- Prijszekerheid: leg prijzen vast om u in te dekken tegen prijsschommelingen, in het bijzonder bij grondstoffen.
- Hefboomwerking: grotere posities innemen met een kleinere initiële investering. Dit verhoogt niet alleen het potentiële rendement, maar ook het risico.
- Mogelijkheden voor hedging: vaak gebruikt door handelaren en instellingen om hun risico's te beheren in specifieke markten.
- Focus op de lange termijn: geschikt voor handelaren die zich richten op langetermijntrends en prijsbeheer.
Hieronder vindt u meer informatie over de verschillen tussen deze instrumenten.
Wat zijn CFD-futures?
CFD-futures zijn een soort CFD's die de koersbewegingen van een futurescontract volgen. Ze bieden handelaren de mogelijkheid om te speculeren op de koers van onderliggende futures-activa, zoals grondstoffen, indexen of valuta's, zonder dat ze het daadwerkelijke futurescontract hoeven te kopen.
In tegenstelling tot standaard futures hebben CFD-futures geen vaste vervaldata, wat meer flexibiliteit biedt voor handelaren die posities willen aanhouden zonder gebonden te zijn aan een vaste vervaldatum. Daardoor zijn CFD-futures zeer populair bij handelaren die willen profiteren van hefboomwerking op de futuresmarkten en tegelijkertijd extra flexibiliteit wensen.
Welke is beter? CFD's of futures?
Welke van beide ‘beter’ is, hangt af van de doelstellingen en voorkeuren van de handelaar. CFD's bieden flexibiliteit omdat ze geen vervaldatum hebben, lagere kapitaalvereisten stellen en toegang bieden tot diverse markten, waardoor ze zeer interessant zijn voor kortetermijnhandel en diversificatie.
Futures hebben vaste vervaldata en hogere kapitaalvereisten, waardoor ze meer geschikt zijn voor beleggers die waarde hechten aan gestandaardiseerde contracten en een specifieke benadering van hun risicobeheer.
Houd er echter rekening mee dat futures niet alleen rechtstreeks op beurzen kunnen worden verhandeld, maar ook als CFD's, waardoor handelaren rechtstreeks via hun derivatenprovider kunnen speculeren op de koersbewegingen van futures. Dit gebeurt vaak op basis van dezelfde fundamentele en technische analyse als bij spot-CFD's.
Kortom, CFD's zijn ideaal voor handelaren die flexibiliteit en diversiteit wensen, terwijl futures (hetzij rechtstreeks verhandeld, hetzij als CFD's) geschikt zijn voor beleggers die de voorkeur geven aan structuur en zich op specifieke activa richten, zoals bijvoorbeeld grondstoffen.
Hoe handelt u bij ons in CFD's en futures?
Als u bij ons handelt in CFD's en CFD-futures, kunt u zowel long als short gaan op een groot aantal spot- en futuresmarkten. Om u hierop voor te bereiden, kunt u onze essentiële handelsinformatie lezen en uw posities onderbouwen met het laatste handelsnieuws en analyses van onze deskundige analisten. U moet er ook voor zorgen dat uw risicobeheer de potentiële volatiliteit kan weerstaan. Daarnaast moet u ook leren hoe u uw handelspsychologie kunt ontwikkelen om met meer vertrouwen te handelen op de financiële markten.
Veelgestelde vragen
Zijn CFD's hetzelfde als futures?
Nee, CFD's en futures zijn niet hetzelfde. CFD's zijn doorgaans flexibele contracten zonder vaste vervaldatum, waarmee handelaren over een willekeurige periode op verschillende activa kunnen speculeren. Futures zijn echter gestandaardiseerde contracten met vaste vervaldata, die vaak worden gebruikt bij grondstoffen voor gestructureerde handel en hedging. Hoewel u met beide gebruik kunt maken van hefboomwerking, bieden futures mogelijk een grotere liquiditeit en transparante prijzen op beurzen. CFD's bieden u echter toegang tot de futuresmarkten zonder dat u zich aan een contract hoeft te binden.
Wat is een CFD op futures?
Met een CFD op futures kunnen handelaren speculeren op de koersbewegingen van een futurescontract zonder dat zij gebonden zijn aan het onderliggende contract of de fysieke afwikkeling ervan. In tegenstelling tot standaard futures bieden CFD's meer flexibiliteit, waardoor handelaren zowel long als short kunnen gaan. Hierbij wordt de winst of het verlies bepaald door het prijsverschil tussen de opening en sluiting van de positie.
Zijn er verschillende kosten en vergoedingen verbonden aan CFD's en futures?
De kostenstructuren van CFD's en futures kunnen variëren. Bij CFD's kan er sprake zijn van een spread – het verschil tussen de aankoop- en verkoopprijs – en kunnen er nachtpremies in rekening worden gebracht als ze langer dan een dag worden aangehouden. Bij de handel in futures als CFD's kunnen er ook nachtpremies worden aangerekend, hoewel deze anders worden berekend dan bij spot-CFD's. Futures die op een beurs worden verhandeld, brengen daarentegen vaak initiële kosten met zich mee, zoals commissies, beursvergoedingen en margevereisten. Bij futurescontracten worden geen nachtpremies in rekening gebracht, aangezien deze kosten doorgaans al in de contractprijs zijn verwerkt.
Wat is beter voor kortetermijnhandel: CFD's of futures?
Voor kortetermijnhandel zijn CFD's vaak aantrekkelijker vanwege hun flexibiliteit, het gemak waarmee u posities kunt openen en sluiten en het ontbreken van vervaldata. Futurescontracten hebben vaste vervaldata en zijn vaak geschikter voor langetermijn- of strategische transacties, hoewel sommige handelaren ze ook gebruiken voor daytrading. CFD's hebben vaak de voorkeur voor daytrading of kortetermijnspeculatie, terwijl futures interessanter kunnen zijn voor handelaren met een specifieke marktvisie of hedgingstrategie.