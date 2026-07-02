Handelen Williams Sonoma - WSM
Over Williams Sonoma
Williams-Sonoma, Inc. (Williams-Sonoma) is een gespecialiseerde detailhandelaar in producten voor het huis. De merken van de Onderneming omvatten Williams Sonoma, Pottery Barn, Pottery Barn Kids, Pottery Barn Teen, West Elm, Williams Sonoma Home, Rejuvenation, en Mark and Graham, die hun producten verkopen via de e-commerce Websites, direct-mail catalogi, en winkels van de Onderneming. Deze merken maken ook deel uit van het gratis loyaliteitsprogramma van de onderneming, dat leden exclusieve voordelen biedt binnen de merkenfamilie van Williams-Sonoma. De onderneming exploiteert ongeveer 581 winkels, waaronder 538 winkels in 42 staten, Washington, D.C. en Puerto Rico, 21 winkels in Canada, 19 winkels in Australië en drie winkels in het Verenigd Koninkrijk. Zij heeft ook franchiseovereenkomsten met derden in het Midden-Oosten, de Filippijnen, Mexico, Zuid-Korea en India, die ongeveer 136 franchisevestigingen uitbaten, alsook e-commerce websites op bepaalde locaties.