Handelen Warner Music Group Corp. - WMG
Over Warner Music Group Corp.
Warner Music Group Corp. is een muziekentertainmentbedrijf. De segmenten van de onderneming omvatten Recorded Music en Music Publishing. Het segment Recorded Music bestaat uit de ontdekking en ontwikkeling van artiesten en de daarmee verband houdende marketing, promotie, distributie, verkoop en licentieverlening van muziek die door deze artiesten is gemaakt. In de Verenigde Staten worden de activiteiten van Recorded Music voornamelijk uitgeoefend via haar platenlabels, zoals Atlantic Records en Warner Records. De divisie Recorded Music oefent haar activiteiten ook uit via een aantal andere platenlabels, waaronder Asylum, Big Beat, Canvasback, East West, Erato, FFRR, Nonesuch, Parlophone, Reprise, Sire, Records, Warner Classics en Warner Music Nashville. Het segment Music Publishing is gericht op de marketing, de promotie, de distributie en het in licentie geven van een bepaalde opname van een muziekcompositie. De activiteiten van de muziekuitgeverij worden uitgevoerd via Warner Chappell Music, haar wereldwijde muziekuitgeverij.