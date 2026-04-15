Over Pultegroup
PulteGroup, Inc. is een woningbouwer in de Verenigde Staten. Via haar merken, waaronder Centex, Pulte Homes, Del Webb, DiVosta Homes, John Wieland Homes and Neighborhoods, en American West, biedt de onderneming een verscheidenheid aan woningontwerpen aan. Het Homebuilding-segment vertegenwoordigt de kernactiviteit, die zich bezighoudt met de verwerving en ontwikkeling van grond, voornamelijk voor woondoeleinden, in de Verenigde Staten en de bouw van woningen op deze grond. Homebuilding biedt verschillende productlijnen aan om te voldoen aan de behoeften van huizenkopers in de doelmarkten. De woningbouwactiviteiten zijn onderverdeeld in zes segmenten: Noordoosten, Zuidoosten, Florida, Midwesten, Texas en Westen. Het segment Financiële Diensten bestaat uit hypotheekbankieren, eigendomstitels en verzekeringsmakelaardij. Het segment Financiële Diensten opereert over het algemeen op dezelfde markten als de segmenten Woningbouw. De dochterondernemingen van de Vennootschap zijn voornamelijk actief in de woningbouw.