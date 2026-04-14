Novartis AG is een in Zwitserland gevestigd farmaceutisch bedrijf. Het bedrijf ontwikkelt, produceert en verkoopt merkgeneesmiddelen en generieke geneesmiddelen op recept, actieve farmaceutische ingrediënten (API's), biosimilars en oogheelkundige producten. De onderneming maakt gebruik van wetenschappelijke en digitale technologieën voor behandelingen op het gebied van immunologie, dermatologie, kanker, oogheelkunde, neurowetenschappen, ademhalingsstelsel, cardiovasculaire aandoeningen, nieraandoeningen en metabolisme. De bedrijfsactiviteiten van de onderneming zijn onderverdeeld in twee segmenten: Innovatieve Geneesmiddelen, waaronder innovatieve, gepatenteerde receptgeneesmiddelen voor bloeddruk, kanker en andere aandoeningen, en Sandoz, waaronder generieke farmaceutische producten en biosimilars.