Handelen Johnson Controls International plc - JCI
Over Johnson Controls International plc
Johnson Controls International PLC is een wereldwijd gediversifieerd technologie- en multi-industrieel bedrijf. Het bedrijf richt zich op de ontwikkeling van energieoplossingen, geïntegreerde infrastructuur en transportsystemen. Haar segmenten omvatten Building Solutions Noord-Amerika, Building Solutions EMEA/LA, Building Solutions Asia Pacific en Global Products. Het ontwerpt, vervaardigt en installeert wereldwijd bouwproducten en -systemen, waaronder verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsapparatuur (HVAC), HVAC-regelaars, energiebeheersystemen, beveiligingssystemen, branddetectiesystemen en brandbestrijdingsoplossingen. Het biedt oplossingen voor energie-efficiëntie en technische diensten, waaronder inspectie, gepland onderhoud en vervanging van mechanische en controlesystemen. Het biedt beveiligingsoplossingen met Qolsys-, DSC-, Bentel-, Visonic-, PowerG- en Tyco-producten. Het ontwerpt en produceert ook aangepaste luchtbehandelingskasten en modulaire datacenters voor hyperscale cloud- en colocatieproviders.