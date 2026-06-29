Handelen Ing Groep Adr Rep 1 - ING
Over Ing Groep Adr Rep 1
ING Groep N.V. (ING) is een financiële instelling. De vennootschap biedt bankdiensten aan. De segmenten van de Vennootschap omvatten Retail Nederland, dat betaal- en spaarrekeningen, bedrijfskredieten, hypotheken en overige consumptieve kredieten in Nederland aanbiedt; Retail België, dat producten aanbiedt die vergelijkbaar zijn met die in Nederland; Retail Duitsland, dat betaal- en spaarrekeningen, hypotheken en overige consumptieve kredieten aanbiedt; Retail Overig, dat producten aanbiedt die vergelijkbaar zijn met die in Nederland, en Wholesale Banking, dat wholesalebankingactiviteiten (een volledig assortiment producten, van cashmanagement tot bedrijfsfinanciering), vastgoed en leasing aanbiedt. De Retail Banking-onderdelen van de onderneming leveren producten en diensten aan particulieren, het midden- en kleinbedrijf (MKB) en middelgrote ondernemingen (mid-corporates). De bankactiviteiten van ING in Australië worden uitgevoerd door ING Bank (Australia) Limited (handelend onder de naam ING Direct) en ING Bank NV Sydney Branch.