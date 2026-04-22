Over Helix Energy Solutions Group, Inc.
Helix Energy Solutions Group, Inc. is een internationale onderneming voor offshore-energiediensten. De onderneming levert diensten aan de offshore energie-industrie, met de nadruk op boorputinterventie en robotica-operaties. De onderneming is actief in drie segmenten: Well Intervention, Robotics en Production Facilities. Het segment Well Intervention omvat haar schepen en apparatuur die gebruikt worden om toegang te krijgen tot offshore boorputten voor het uitvoeren van boorputverbeterings- of ontmantelingswerkzaamheden. Het segment Robotica omvat op afstand bediende voertuigen (ROV's), trenchers en een ROVDrill, die zijn ontworpen als aanvulling op boorputinterventiediensten en offshore-constructie voor zowel de olie- en gasmarkt als de markt voor duurzame energie. Het segment Productiefaciliteiten omvat de Helix Producer I (de HP I), een schipvormig dynamisch gepositioneerd drijvend productieschip, het Helix Fast Response System (het HFRS) en zijn eigendom van olie- en gaseigendommen.