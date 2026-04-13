Handelen Deutsche Boerse AG - DB1 CFD
Over Deutsche Boerse AG
Deutsche Boerse AG is een in Duitsland gevestigde beursorganisatie en een geïntegreerde aanbieder van producten en diensten die de procesketen van de effecten- en derivatenhandel bestrijkt. De onderneming biedt noterings- en handelsdiensten aan en exploiteert de handelsplatformen Xetra en Frankfurter Wertpapierboerse. Zij biedt ook clearingdiensten aan via Eurex Clearing, alsook post-trade bank-, settlement- en custodydiensten voor vastrentende effecten, aandelen en beleggingsfondsen. Daarnaast biedt zij marktgegevens en op technologie gebaseerde diensten aan, zoals datafeeds, marktgegevens, nieuwsdiensten, referentiegegevens, rapportagediensten, externe informatietechnologie (IT)-diensten en handelsinfrastructuur. Het bedrijf is ook actief via DB1 Ventures, een zakelijk durfkapitaalplatform dat kapitaal, kennis, begeleiding en connectiviteit biedt aan zijn portfoliobedrijven.