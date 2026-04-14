Handelen Daikin Industries,Ltd. - 6367 CFD
Over Daikin Industries,Ltd.
DAIKIN INDUSTRIES, LTD. is een in Japan gevestigde onderneming die zich voornamelijk bezighoudt met de productie en verkoop van airconditioners, koelkasten en chemische producten. De onderneming is actief in twee bedrijfssegmenten. Air Conditioner & Refrigerator segment fabriceert, bouwt en verkoopt residentiële, commerciële en marine airconditioners en koelkastproducten. Het chemiesegment houdt zich bezig met de vervaardiging en verkoop van chemische producten, zoals fluorkoolwaterstofgas, fluororesine en chemische machines. De onderneming houdt zich ook bezig met oliemachines, speciale machines en elektronische systemen.