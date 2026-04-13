Handelen D.R. Horton - DHI CFD
Over D.R. Horton
D.R. Horton, Inc. is een woningbouwonderneming. De onderneming houdt zich bezig met de verwerving en ontwikkeling van grond en de bouw en verkoop van woningen. Haar bedrijfsactiviteiten bestaan uit financiële diensten, verhuur en andere activiteiten. Het bedrijf is actief op 102 markten in 32 staten in de Verenigde Staten. Haar segmenten omvatten woningbouw, Forestar, financiële diensten, verhuur en overige. De woningbouwdivisies van het bedrijf zijn samengevoegd in zes segmenten: Northwest, Southwest, South Central, South Central, East, en North. Het Forestar segment is een bedrijf dat residentiële loten ontwikkelt en actief is in 55 markten verspreid over 23 staten. Het segment financiële diensten levert diensten op het gebied van hypotheekfinanciering en eigendomstitels aan huizenkopers. Het huursegment bestaat uit meergezins- en eengezinsverhuuractiviteiten. De meergezinshuuractiviteiten ontwikkelen, bouwen, verhuren en verkopen residentiële huurwoningen. Het overige segment omvat verzekeringsgerelateerde activiteiten.