Handelen Alliant Energy - LNT
Over Alliant Energy
Alliant Energy Corporation is een gereguleerde holdingmaatschappij van openbare nutsbedrijven in handen van investeerders. De onderneming richt zich op het leveren van gereguleerde elektriciteits- en aardgasdiensten aan haar klanten in het Midwesten, via haar dochterondernemingen, Interstate Power and Light Company (IPL) en Wisconsin Power and Light Company (WPL). Haar segmenten zijn Utility, en ATC Holdings, Non-utility, Parent en Other. Het segment Utility omvat de activiteiten van IPL en WPL, die hoofdzakelijk retailklanten in Iowa en Wisconsin bedienen. Het Nutsbedrijf omvat de elektriciteitsactiviteiten, de gasactiviteiten en de overige activiteiten, waaronder de stoomactiviteiten en de niet-toegewezen delen van het Nutsbedrijf. Het ATC Holdings, Non-utility, Parent and Other segment omvat de activiteiten van Alliant Energy Finance, LLC (AEF) en haar dochterondernemingen, de moedermaatschappij van Alliant Energy, en alle consoliderende aanpassingen van de moedermaatschappij van Alliant Energy.