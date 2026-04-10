Over A2A SPA
A2A SpA is een in Italië gevestigde onderneming die actief is in de sector van de elektriciteitsvoorziening. De onderneming is actief via vijf segmenten. Het segment Energie omvat de opwekking van elektriciteit via waterkracht- en thermo-elektrische centrales, energiebeheer en de verkoop van elektriciteit en gas. Het segment Warmte en Diensten faciliteert het beheer van verwarmingsinstallaties, alsook de distributie van warmte in de steden Milaan, Brescia, Bergamo en andere gemeenten, de productie en verkoop van elektriciteit, en onderhoudsactiviteiten aan de warmtekrachtkoppelingscentrales. Het segment Milieu omvat onder meer afvalverwijdering, straatreiniging en afvalterugwinning. Het segment Netwerken omvat onder meer transmissie, distributie van elektriciteit, transport, distributie van aardgas en waterdistributie. Het segment Corporate en andere diensten omvat onder meer verkeersregelingssystemen en videobewakingssystemen. Het is onder meer actief via ACSM-AGAM en Consul System.