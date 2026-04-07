Strategia Heikin-Ashi: come fare trading con le candele Heikin-Ashi
In deze gids bespreken we wat Heikin-Ashi kaarsen zijn en hoe ze kunnen worden opgenomen in uw handelsstrategie.
Wat zijn Heikin-Ashi kaarsen?
Kaarsgrafieken behoren tot de oudste soorten technische grafieken die handelaren gebruiken bij hun analyse van activaprijzen.Een kaarsgrafiek is een soort grafiek waarmee de koersbewegingen worden gevisualiseerd en patronen worden geïdentificeerd. Elke kaars vertegenwoordigt één enkele handelssessie.
Eén speciale vorm van kaarsgrafiek is Heikin-Ashi, wat in het Japans gemiddelde ("heikin" of "heiken") en staaf ("ashi") betekent.De kaarsen op deze grafieken verschillen van traditionele Japanse kaarsgrafieken. Ze bevatten namelijk enkele gegevens van de vorige sessie om weer te geven hoe de gemiddelde waarden mettertijd veranderen.
(In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten)
De Heikin-Ashi-formule is een combinatie van het gemiddelde tussen de openingsprijs, hoogste koers, laagste koers en slotkoers van de huidige en de vorige handelssessies.Dit verschilt van traditionele kaarsgrafieken, die de openings- en slotkoersen gebruiken om het lichaam van de kaars te vormen en de hoogste en laagste koersen als de schaduwen of wicks.Hierdoor begint elke Heikin-Ashi kaars bij het midden van de vorige kaars, en niet bij de slotkoers van de vorige kaars.
(In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten)
De openingskoers van een Heikin-Ashi kaars is het gemiddelde van de openingskoers en slotkoers van de vorige kaars.De slotkoers van een Heikin-Ashi kaars is het gemiddelde van de openingskoers, het hoogtepunt, laagtepunt en de slotkoers van de huidige periode, in plaats van alleen de slotkoers.Het hoogtepunt op de schaduw van de kaars is de hoogste waarde van ofwel de openingskoers, het intradaagse hoogtepunt of de slotkoers.Evenzo wordt het dieptepunt van de schaduw bepaald door de laagste waarde van ofwel de openingskoers, het intradaagse dieptepunt of de slotkoers.
Het resultaat van de Heikin-Ashi berekening is een grafiek die vloeiender oogt, waardoor het gemakkelijker wordt om trends te identificeren en op te volgen.
(In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten)
Een egalere grafiek is vooral nuttig om grillige of volatiele koersen te analyseren.
Wie heeft de Heikin-Ashi kaarsen bedacht?
Nu we de Heikin-Ashi kaarsen hebben uitgelegd, gaan we even dieper in op de geschiedenis.
Heikin-Ashi kaarsen, soms ook als Heiken-Ashi geschreven, werden in 1700 bedacht door de Japanse rijsthandelaar Munehisa Homma.Vanwege zijn werk in de identificatie van prijstrends wordt Homma door velen beschouwd als de vader van de technische analyse.
De rijstmarkt in Osaka werkte in die tijd met een soort futuresmarkt, waarbij coupons werden gebruikt die vervolgens werden verhandeld voordat de rijst fysiek werd geleverd.Homma zag dat de emoties van de handelaren hun handelsbeslissingen beïnvloedden en ontdekte de invloed van het sentiment op markten die gedreven werden door angst en hebzucht.Hij ontwikkelde vervolgens het concept van de handel in prijsactie op basis van verwachte omkeringen in de trends.
Homma creëerde de eerste kaarsgrafieken en gebruikte ze om patronen te identificeren die zich na verloop van tijd vormden.Omdat hij de psychologie achter de prijstrends kende, was hij andere handelaren te slim af, wat hij beschreef in zijn boek uit 1755, “The Fountain Of Gold: The Three Monkey Record Of Money”.
Welk nut hebben Heikin-Ashi grafieken?
Met Heikin-Ashi grafieken kunnen handelaren het begin van grote prijstrends en omkeringen identificeren. De dagdagelijkse schommelingen op de markten worden namelijk weggefilterd.Dit komt vooral van pas tijdens perioden van hoge volatiliteit, wanneer men gemakkelijk bewegingen op langere termijn uit het oog kan verliezen.Handelaren gebruiken de grafieken om te bepalen wanneer ze een positie moeten openen en wanneer ze die moeten verlaten vooraleer de koers omkeert. Zo vermijden ze zware verliezen.
De Heikin-Ashi kaarsen zijn geschikt voor elk tijdsframe, op uurbasis, dagelijks, maandelijks, enz. De hogere tijdsframes zijn meestal betrouwbaarder.Als ze gecombineerd worden met andere technische indicatoren, ontstaat een vollediger beeld van de richting waarin de koers van een bepaald actief zich beweegt.Handelaren gebruiken Heikin-Ashi grafieken onder meer om forex en grondstoffen, aandelen en indexen te analyseren.
Hoe u Heikin-Ashi grafieken interpreteert
Heikin-Ashi grafieken lezen is relatief eenvoudig, maar om ze te gebruiken moeten beleggers wel weten hoe ze precies werken en wat ze vertegenwoordigen.
Tijdens een opgaande trend zal een Heikin-Ashi grafiek over het algemeen een opeenvolging van groene (of anders gekleurde) kaarsen weergeven zonder schaduw of wick onderaan.Tijdens een dalende trend is er dan weer geen bovenste schaduw op de (meestal) rode kaarsen.
(In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten)
Als de markten van richting veranderen en het sentiment omslaat, is er meer volatiliteit en zien de kaarsen eruit als doji's op traditionele grafieken, met kleinere lichamen en langere schaduwen.Als de trend omkeert, veranderen de kleuren van de kaarsen.
Naast de kaarsen worden er drie soorten driehoeken weergegeven op Heikin-Ashi grafieken: dalende, stijgende en symmetrische.Als de kaarsen over de bovenste grens van een stijgende of symmetrische driehoek komen, zal de opwaartse trend zich waarschijnlijk voortzetten. Als de kaarsen onder de onderkant van een dalende driehoek komen, geeft de grafiek aan dat de trend wellicht zal blijven dalen.
(In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten)
Hoe u kunt handelen met Heikin-Ashi grafieken
Met een strategie op basis van Heikin-Ashi kaarsen kunnen handelaren het begin van sterke trends identificeren en hun portefeuilles daarop afstemmen, bijvoorbeeld door long posities te openen of aan te vullen bij stijgende trends en posities te sluiten bij dalende trends.
Wanneer de grafieken kaarsen vormen zonder wicks, of schaduwen, aan de onderkant, geven ze vaak een sterk stijgende trend aan. Handelaren kunnen hun winsten maximaliseren deze trend te volgen, in plaats van hun aandelen vroegtijdig te verkopen en winsten op tafel te laten liggen.Als de kaarsen geen schaduw aan de bovenkant hebben, duiden ze op het begin van een dalende trend en worden handelaren aangespoord om hun aandelen te verkopen en eventuele verliezen te vermijden.Hoe langer de opeenvolging van kaarsen zonder schaduw, hoe sterker de trend.
Kaarsen met kortere lichamen en langere schaduwen geven aan dat er mogelijk een pauze in de trend is.De trend zou dan kunnen omkeren, of juist de beweging in dezelfde richting hervatten.Dit vergt enige kennis en ervaring om te bepalen welke van de twee waarschijnlijker is.
Zodra beleggers een trend hebben geïdentificeerd, kunnen ze contracts for difference (CFD's) gebruiken om een positie in te nemen op de koers van het onderliggende actief.
Een CFD is een financieel contract, doorgaans tussen een makelaar en een handelaar, waarbij de ene partij overeenkomt om de andere partij het verschil in de waarde van een bepaald effect te betalen tussen de opening en sluiting van de positie.U kunt ofwel een long positie innemen (speculeren dat de prijs zal stijgen) of een short positie (speculeren dat de prijs zal dalen).
CFD's zijn instrumenten met een hefboomwerking. Dit betekent dat u een grotere positie kunt openen met een beperkte initiële investering.Ze vergroten echter ook uw verliezen indien de koers zich tegen uw positie in beweegt.
Beperkingen van de Heikin-Ashi grafieken
De Heikin-Ashi grafieken worden over het algemeen beschouwd als een zeer betrouwbare analytische techniek, maar ze hebben ook hun beperkingen.Omdat ze berusten op gemiddelden, geven de kaarsen geen exacte openings- en slotkoersen weer. Bovendien worden ze berekend op basis van historische prijzen, waardoor er vertraging optreedt in de trendlijn.De afgevlakte kaarsen maken het gemakkelijker om trends te identificeren, maar vullen tegelijkertijd de hiaten op die handelaren vaak gebruiken om het momentum, de instapniveaus en stop-loss niveaus *te bepalen.
Omdat ze vaak signalen geven die al verouderd zijn, zijn deze grafieken niet ideaal voor daytraders of scalpers, vooral op sterk fluctuerende markten zoals forex.Dit benadrukt hoe belangrijk het is om Heikin-Ashi grafieken te combineren met andere technische indicatoren om nauwkeurige instap- en uitstappunten te bepalen.
Naast Heikin-Ashi grafieken kunnen handelaren ook andere trendindicatoren opnemen in hun handelsstrategieën, zoals bijvoorbeeld voortschrijdende gemiddelden en de Relative Strength Index (RSI), om het momentum te meten.
*Stop-losses zijn mogelijk niet gegarandeerd.
Veelgestelde vragen
Hoe worden Heikin-Ashi grafieken gebruikt?
Heikin-Ashi kaarsen vormen interessante grafieken waarmee men snel trends op de financiële markten kan identificeren.Ze lijken sterk op standaard kaarsgrafieken, maar de openingskoers, hoogste koers, laagste koers en slotkoers worden op een andere manier berekend.
Om de Heikin-Ashi kaarsen te zien, stelt u eerst de grafiek in op de gewenste tijdframe en het gewenste instrument.Zoek vervolgens naar patronen in de kaarsen om trends te identificeren.De Heikin-Ashi strategie kan toegepast worden op alle financiële markten, zoals aandelen, forex, grondstoffen en nog veel meer.U kunt de strategie ook gebruiken om de instap- en uitstappunten voor uw posities te bepalen.
Hoe worden de Heikin-Ashi kaarsen berekend?
De Heikin-Ashi kaarsen worden berekend op basis van het gemiddelde van de openingskoers, de hoogste koers, de laagste koers en de slotkoers van de vorige periode.
De openingskoers van de Heikin-Ashi kaars is het gemiddelde van de openingskoers en slotkoers van de vorige kaars.De slotkoers is het gemiddelde van de openingskoers, hoogste koers, laagste koers en slotkoers van de huidige periode.
Het hoogste punt van de kaars is de hoogste koers die in de huidige periode is bereikt. Dit kan zowel de hoogste koers, de openingskoers of de slotkoers zijn.Het laagste punt van de kaars is de laagste koers die in de huidige periode is bereikt. Dit kan zowel de laagste koers, de openingskoers of de slotkoers zijn.
Kan ik kaarsgrafieken gebruiken om geld te verdienen?
Kaarsgrafieken verschaffen handelaren waardevolle informatie over het koersverloop en het sentiment van de markt.Op basis van deze informatie kunnen handelaren beter geïnformeerde beslissingen nemen.