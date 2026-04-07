In deze gids bespreken we wat Heikin-Ashi kaarsen zijn en hoe ze kunnen worden opgenomen in uw handelsstrategie.

Wat zijn Heikin-Ashi kaarsen?

Kaarsgrafieken behoren tot de oudste soorten technische grafieken die handelaren gebruiken bij hun analyse van activaprijzen.Een kaarsgrafiek is een soort grafiek waarmee de koersbewegingen worden gevisualiseerd en patronen worden geïdentificeerd. Elke kaars vertegenwoordigt één enkele handelssessie.

Eén speciale vorm van kaarsgrafiek is Heikin-Ashi, wat in het Japans gemiddelde ("heikin" of "heiken") en staaf ("ashi") betekent.De kaarsen op deze grafieken verschillen van traditionele Japanse kaarsgrafieken. Ze bevatten namelijk enkele gegevens van de vorige sessie om weer te geven hoe de gemiddelde waarden mettertijd veranderen.

(In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten)

De Heikin-Ashi-formule is een combinatie van het gemiddelde tussen de openingsprijs, hoogste koers, laagste koers en slotkoers van de huidige en de vorige handelssessies.Dit verschilt van traditionele kaarsgrafieken, die de openings- en slotkoersen gebruiken om het lichaam van de kaars te vormen en de hoogste en laagste koersen als de schaduwen of wicks.Hierdoor begint elke Heikin-Ashi kaars bij het midden van de vorige kaars, en niet bij de slotkoers van de vorige kaars.

De openingskoers van een Heikin-Ashi kaars is het gemiddelde van de openingskoers en slotkoers van de vorige kaars.De slotkoers van een Heikin-Ashi kaars is het gemiddelde van de openingskoers, het hoogtepunt, laagtepunt en de slotkoers van de huidige periode, in plaats van alleen de slotkoers.Het hoogtepunt op de schaduw van de kaars is de hoogste waarde van ofwel de openingskoers, het intradaagse hoogtepunt of de slotkoers.Evenzo wordt het dieptepunt van de schaduw bepaald door de laagste waarde van ofwel de openingskoers, het intradaagse dieptepunt of de slotkoers.

Het resultaat van de Heikin-Ashi berekening is een grafiek die vloeiender oogt, waardoor het gemakkelijker wordt om trends te identificeren en op te volgen.

Een egalere grafiek is vooral nuttig om grillige of volatiele koersen te analyseren.