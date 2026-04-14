Negozia Zscaler, Inc. - ZS CFD

Su Zscaler, Inc.

Zscaler, Inc. (Zscaler) è focalizzata sulla fornitura di una piattaforma di sicurezza cloud progettata su un'architettura zero-trust. L'architettura dell'azienda è progettata per consentire a utenti e dispositivi di accedere in modo sicuro ad applicazioni e servizi autorizzati nel cloud, utilizzando Internet come mezzo di connettività preferito. Le soluzioni di sicurezza e di user experience di Zscaler sono costruite appositamente su uno scambio cloud distribuito e multi-tenant che protegge l'accesso di utenti e dispositivi ad applicazioni e servizi, indipendentemente dalla loro ubicazione. L'azienda fornisce le sue soluzioni utilizzando un modello di business software-as-a-service (SaaS) e vende ai clienti abbonamenti per accedere alla sua piattaforma cloud, insieme ai relativi servizi di supporto. I servizi cloud dell'azienda comprendono Zscaler Internet Access (ZIA), Zscaler Private Access (ZPA) e Zscaler Digital Experience (ZDX).

Il prezzo attuale dell'azione Zscaler, Inc. è di 121.26 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

Scoprite altri titoli con grafici, dati vitali e aggiornamenti dei prezzi in tempo reale: PaySign, Inc., Nektar Therapeutics, Camden Property Reit, Fu Yu, Teladoc Health, Inc. e Workday Inc. Per ulteriori informazioni, consultare i profili delle aziende su Capital.com.