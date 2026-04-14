Negozia XP Inc - XP CFD

Su XP Inc

Xp Inc è una società con sede in Brasile che opera nel settore dei servizi finanziari. L'azienda offre prodotti e servizi finanziari attraverso molteplici canali, quali servizi di intermediazione, consulenza sugli investimenti e gestione patrimoniale. Le sue attività commerciali comprendono l'educazione di nuove classi di investitori, la democratizzazione dell'accesso a molteplici servizi finanziari, lo sviluppo di prodotti finanziari e applicazioni tecnologiche e la fornitura di servizi ai clienti. La Società gestisce Open Product Platform, una piattaforma di prodotti finanziari che offre ai clienti l'accesso a oltre 600 prodotti di investimento, tra cui titoli azionari e a reddito fisso, fondi comuni e hedge fund, prodotti strutturati, assicurazioni sulla vita, piani pensionistici, fondi di investimento immobiliare (REIT), ecc. La Società serve clienti al dettaglio, clienti internazionali e clienti aziendali e istituzionali in Brasile, come gestori di fondi, banche private, tesorerie aziendali e compagnie di assicurazione.

Il prezzo attuale dell'azione XP Inc è di 21.12 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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