Negozia Williams - WMB

Su Williams Companies Inc

The Williams Companies, Inc. è un'azienda di infrastrutture energetiche. La Società si concentra sul collegamento di risorse di idrocarburi del Nord America ai mercati del gas naturale, liquidi di gas naturale (NGL) e olefine. Al 31 dicembre 2016, i suoi gasdotti interstatali, gli interessi di produzione midstream e olefine erano mantenuti attraverso il suo investimento in Williams Partners L.P. (WPZ). I segmenti della Società comprendono Williams Partners, Williams NGL & Petchem Services e Altro. Il segmento Williams Partners include la sua consolidata master limited partnership, WPZ. L'attività del gasdotto comprende gasdotti interstatali di gas naturale e investimenti in progetti congiunti di gasdotti. L'attività midstream fornisce servizi di raccolta, trattamento, lavorazione e compressione di gas naturale. Il segmento Williams NGL & Petchem Services comprende il suo oleodotto Texas Belle e alcune altre attività di dotti di olefine domestiche. Il segmento Altro include le sue operazioni societarie e una società canadese di servizi di costruzione.

Il prezzo attuale dell'azione Williams è di 72.16 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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