Negozia Toll Brothers - TOL CFD

Su Toll Brothers

Toll Brothers, Inc. è impegnata nella progettazione, nella costruzione, nella commercializzazione, nella vendita e nell'organizzazione di finanziamenti per case unifamiliari e annesse in comunità residenziali di lusso. L'azienda opera attraverso due segmenti: la costruzione di case tradizionali e l'urban infill. Il segmento della costruzione di case tradizionali costruisce e vende case indipendenti e annesse in comunità residenziali di lusso situate in mercati suburbani benestanti e si rivolge ad acquirenti di case mobili, a persone che non vivono più, ad adulti attivi, ad acquirenti di lusso a prezzi accessibili e ad acquirenti di seconde case negli Stati Uniti. Il segmento della costruzione di case tradizionali opera in cinque località geografiche degli Stati Uniti. Il segmento Urban Infill costruisce e vende case nei mercati urbani attraverso Toll Brothers City Living (City Living). L'azienda gestisce le proprie filiali di architettura, ingegneria, mutui, titoli di proprietà, sviluppo del territorio, sviluppo di campi da golf, tecnologia per case intelligenti e paesaggio.

Il prezzo attuale dell'azione Toll Brothers è di 140 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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