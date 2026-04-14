Negozia The Kansai Electric Power Company, Incorporated - 9503 CFD

Su The Kansai Electric Power Company, Incorporated

Kansai Electric Power Company, Incorporated è una società con sede in Giappone che opera principalmente nel settore della fornitura di energia e di elettricità, nel settore dell'informazione e della comunicazione e nel settore immobiliare. La Società opera in tre settori di attività. Il segmento Energia elettrica si occupa principalmente della fornitura di energia elettrica. Il segmento Gas e altre energie si occupa principalmente della fornitura di soluzioni energetiche come il gas e i servizi di pubblica utilità. Il segmento Informazione e comunicazione si occupa principalmente della fornitura di servizi completi di informazione e comunicazione. La Società è inoltre impegnata nella fornitura di servizi immobiliari e di servizi per la vita.

Il prezzo attuale dell'azione The Kansai Electric Power Company, Incorporated è di 2522.77 JPY. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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