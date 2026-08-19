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Su Tenaris SA

TENARIS S.A. è una holding che produce acciaio nelle sue strutture in Messico, Argentina, Colombia, Stati Uniti e Guatemala. La Società fornisce barre d'acciao arrotondato e prodotti in acciaio piatto per l'industria delle tubature. La Società opera attraverso il segmento commerciale Tubi. Il segmento Tubi include la produzione e la vendita di prodotti tubolari in acciaio saldati e senza saldatura, e relativi servizi principalmente per l'industria petrolifera e del gas, in particolare tubi per l'estrazione di prodotti petroliferi utilizzati nelle operazioni di perforazione e per altre applicazioni industriali con processi di produzione che includono la trasformazione dell'acciaio in prodotti tubolari. Opera in aree geografiche quali Nord America, Sud America, Europa, Medio Oriente ed Africa, ed Asia Pacifico. I suoi prodotti e servizi includono tubi per l'estrazione di prodotti petroliferi utilizzati nelle operazioni di perforazione, Collegamenti Premium, Rig Direct, Tubi Lineari Offshore, Tubi Lineari Onshore, Lavorzione degli Idrocarburi, Generazione d'Energia, Sucker Rods, Tubi a Spirale, Industriale e Meccanico, ed Automobilistico.

Il prezzo attuale dell'azione Tenaris SA - EUR è di 22.91 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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