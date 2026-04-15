Negozia Target Corp - TGT CFD

Su Target Corporation

Target Corporation (Target) è un rivenditore di merce generica che vende prodotti tramite i suoi negozi e canali digitali. I suoi negozi di merce offrono un curato assortimento di cibo, che include prodotti deperibili, cibi secchi, prodotti caseari e surgelati. I suoi canali digitali includono una gamma di merce generica, che include una serie di prodotti reperibili nei suoi negozi, insieme con un assortimento, come ad esempio colori e taglie vendute solo online. I suoi marchi includono Archer Farms, Market Pantry, Sutton & Dodge, Art Class, Merona, Threshold, Ava & Viv, Pillowfort, Room Essentials, Wine Cube, Cat & Jack, Simply Balanced and Wondershop. I suoi brand esclusivi includono C9 by Champion, Hand Made Modern, Mossimo, DENIZEN from Levi's, Nate Berkus for Target, Fieldcrest, Kid Made Modern, Genuine Kids from OshKosh and Liz Lange for Target. Al 28 Gennaio 2017, l’Azienda aveva 1802 negozi negli Stati Uniti, includendo 1535 negozi di proprietà, 107 negozi in leasing e 160 edifici propri su suolo in leasing.

Il prezzo attuale dell'azione Target Corp è di 122.74 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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