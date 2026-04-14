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Su Taiyo Yuden Co., Ltd.

TAIYO YUDEN CO., LTD. è una società con sede in Giappone che si occupa principalmente della produzione e della vendita di componenti elettronici come condensatori, ferriti, prodotti applicati e dispositivi compositi. L'azienda è impegnata nella fornitura di condensatori ceramici, induttori, componenti per la soppressione del rumore, prodotti ad alta frequenza, dispositivi energetici, trasformatori balun, moduli wireless, condensatori elettrolitici in alluminio e altri prodotti. L'azienda è anche impegnata nel settore del personale e nella consulenza in materia di misure ambientali.

Il prezzo attuale dell'azione Taiyo Yuden Co., Ltd. è di 5276.8 JPY. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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