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Su Suncor Energy Inc. (USA)

Suncor Energy, Inc. è una società integrata attiva nel settore energetico. Suncor ricerca, acquisisce, sviluppa, produce e commercializza petrolio greggio e gas naturale, trasporta e raffina petrolio greggio e commercializza petrolio e prodotti petrolchimici. Saltuariamente, la società commercializza anche prodotti petroliferi di terze parti. Suncor si occupa inoltre di attività di trading nel settore dell'energia, principalmente di acquisto e vendita di contratti a termine e di altri strumenti derivati basati sulle materie prime prodotte dalla società. La società ha due controllate principali: Suncor Energy Products Inc. (SEPI) e Suncor Energy Marketing Inc. (SEMI). SEPI, società interamente controllata da Suncor, raffina e commercializza prodotti petroliferi e petrolchimici direttamente e indirettamente attraverso le sue controllate e joint venture. SEMI, società interamente controllata da SEPI, commercializza, negli Stati Uniti e in Canada, petrolio greggio, carburante diesel e sottoprodotti, ad esempio coke di petrolio, zolfo e gesso, fabbricati dalla società.

Il prezzo attuale dell'azione Suncor Energy è di 63.35 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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