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Su Sumco Corporation

SUMCO CORPORATION è una società con sede in Giappone che si occupa principalmente della produzione e della vendita di silicio di elevata purezza. L'azienda gestisce il segmento del silicio di elevata purezza, che si occupa principalmente della produzione e della vendita di vari wafer di silicio per semiconduttori, tra cui wafer levigati, wafer epitassiali e altri semiconduttori utilizzati nella produzione di prodotti di memoria e di micro unità di elaborazione (MPU). L'azienda produce wafer lucidi di diversi diametri e wafer epitassiali con lavorazioni speciali sulla superficie in stabilimenti di produzione nazionali e all'estero.

Il prezzo attuale dell'azione Sumco Corporation è di 2184.2 JPY. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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