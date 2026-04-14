Negozia Sony Corporation - 6758 CFD
Su Sony Group Corp
SONY CORPORATION è impegnata nella sviluppo, progettazione, produzione e vendita di vari tipi di apparecchiature elettroniche, strumenti e dispositivi per i mercati di consumo, professionali e industriali, nonché videogiochi e software. Le sezioni della Società includono Comunicazioni mobili, Servizi di gioco e rete, Prodotti e soluzioni di imaging, Home Entertainment e suono, Dispositivi, Immagini, Musica, Servizi finanziari e Tutti gli altri. La Società si occupa della produzione, acquisizione e distribuzione di film, di programmi televisivi e del funzionamento della televisione e delle reti digitali. Si occupa anche dello sviluppo, della produzione, della fabbricazione e della distribuzione di musica e della gestione e concessione di licenze per i testi e la musica delle canzoni. È inoltre impegnata in varie imprese di servizi finanziari, tra cui operazioni di assicurazione sulla vita e non sulla vita, attraverso le sue controllate assicurative giapponesi, e di operazioni bancarie attraverso una controllata bancaria basata su Internet.
- IndustriaHousehold Electronics (NEC)
- Indirizzo1-7-1, Konan, MINATO-KU, TKY, Japan (JPN)
- Dipendenti109700
- CEOKenichiro Yoshida