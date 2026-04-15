Negozia Snap On - SNA CFD

Su Snap-on Incorporated

Snap-on Incorporated produce e commercializza strumenti, soluzioni di diagnostica e apparecchiature per utenti di strumenti e di attrezzature professionali. Le linee di prodotti includono utensili, attrezzi elettrici, cassette degli attrezzi, seghe e utensili da taglio, attrezzi di potatura, strumenti di diagnostica veicoli, attrezzature per la manutenzione dei veicoli (strumentazioni per la manutenzione delle ruote, il controllo della sicurezza e la riparazione da incidenti), informazioni sull'assistenza dei veicoli, sistemi di gestione commerciale, servizi di riparazione delle attrezzature e altri strumenti e soluzioni per attrezzature. I clienti sono principalmente tecnici del settore automobilistico, centri di assistenza per veicoli, produttori, utenti di apparecchiature e strumenti industriali e di applicazioni commerciali, ad esempio per i settori delle costruzioni, dell'elettricità e dell'agricoltura. La società commercializza i propri prodotti e marchi attraverso numerosi canali di distribuzione in oltre 100 paesi, tra cui Stati Uniti, Australia, Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Olanda, Spagna, Svezia e Regno Unito.

Il prezzo attuale dell'azione Snap On è di 366.77 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

Scoprite altri titoli con grafici, dati vitali e aggiornamenti dei prezzi in tempo reale: Etsy, Inc., First Bancorp, Horizon Pharma plc, JTEKT Corporation, Paya Holdings Inc. e Harpoon Therapeutics, Inc.. Per ulteriori informazioni, consultare i profili delle aziende su Capital.com.