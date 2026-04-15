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Su SL Green Relty

SL Green Realty Corp. è un trust di investimento immobiliare (REIT) autogestito. La Società è impegnata nell'acquisizione, nello sviluppo, nella proprietà, nella gestione e nel funzionamento di proprietà immobiliari commerciali e residenziali, principalmente uffici, situati nell'area metropolitana di New York. La Società opera attraverso due segmenti: immobili e investimenti azionari e di debito. L'obiettivo aziendale è quello di massimizzare il rendimento totale per gli azionisti, attraverso l'utile netto attribuibile agli azionisti ordinari e i fondi di esercizio (FFO), e attraverso l'apprezzamento del valore degli asset. La Società detiene partecipazioni in circa 77 edifici per un totale di 35,3 milioni di metri quadrati. La società detiene partecipazioni in circa 77 edifici per un totale di 35,3 milioni di metri quadrati, tra cui 27,1 milioni di metri quadrati di edifici a Manhattan e 7,4 milioni di metri quadrati di investimenti azionari e di debito. La Società gestisce inoltre due edifici per uffici di proprietà di terzi, per un totale di circa 2,1 milioni di metri quadrati.

Il prezzo attuale dell'azione SL Green Relty è di 41.12 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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